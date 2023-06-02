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В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея
В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея
Ученые КФУ им. В. И. Вернадского зафиксировали в урочище Мендер-Крутай Бахчисарайского района цветение редкого представителя семейства орхидных – ятрышника... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T08:44
2023-06-02T10:57
кфу (крымский федеральный университет)
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новости крыма
природа
сергей иванов
орхидея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Ученые КФУ им. В. И. Вернадского зафиксировали в урочище Мендер-Крутай Бахчисарайского района цветение редкого представителя семейства орхидных – ятрышника обезьяньего. Как сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на профессора Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергея Иванова, это урочище уникально обилием редких и исчезающих видов растений. В частности, здесь произрастает 14 видов орхидей, но ятрышник обезьяний появился впервые за много лет.Ученые пока не установили, почему в одном месте сосредоточено такое количество редких орхидей. На данный момент проводятся исследования, в которых принимают участие сотрудники, аспиранты и студенты вуза, рассказала аспирант и преподаватель кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Виктория Курамова."В течение предыдущих лет цветение этой орхидеи на исследуемой территории нами не наблюдалось. Изначально мы предположили, что вид в этом месте обитания исчез, поскольку орхидеи уязвимы, а также обладают сложными механизмами опыления и воспроизведения, отчасти именно поэтому являются редкими, находящимися на грани исчезновения, - пояснила она. - Проводя комплексное исследование данной территории на протяжении трех лет, мы ежегодно отмечаем появление новых и редких видов орхидей, что говорит об уникальности данной местности".Ученые надеются, что материалы исследований станут основанием для придания урочищу заповедного статуса. По окончании работ они планируют обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма с таким предложением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уникальный холм Канробера хотят спасти от квадроцикловГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годыСто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду
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кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, природа, сергей иванов, орхидея, бахчисарайский район
В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея

В крымском урочище Мендер-Крутай появилась редкая орхидея – ятрышник обезьяний

08:44 02.06.2023 (обновлено: 10:57 02.06.2023)
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоЯтрышник обезьяний
Ятрышник обезьяний
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Ученые КФУ им. В. И. Вернадского зафиксировали в урочище Мендер-Крутай Бахчисарайского района цветение редкого представителя семейства орхидных – ятрышника обезьяньего. Как сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на профессора Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергея Иванова, это урочище уникально обилием редких и исчезающих видов растений.
В частности, здесь произрастает 14 видов орхидей, но ятрышник обезьяний появился впервые за много лет.
Ученые пока не установили, почему в одном месте сосредоточено такое количество редких орхидей. На данный момент проводятся исследования, в которых принимают участие сотрудники, аспиранты и студенты вуза, рассказала аспирант и преподаватель кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Виктория Курамова.
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"В течение предыдущих лет цветение этой орхидеи на исследуемой территории нами не наблюдалось. Изначально мы предположили, что вид в этом месте обитания исчез, поскольку орхидеи уязвимы, а также обладают сложными механизмами опыления и воспроизведения, отчасти именно поэтому являются редкими, находящимися на грани исчезновения, - пояснила она. - Проводя комплексное исследование данной территории на протяжении трех лет, мы ежегодно отмечаем появление новых и редких видов орхидей, что говорит об уникальности данной местности".
Ученые надеются, что материалы исследований станут основанием для придания урочищу заповедного статуса. По окончании работ они планируют обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма с таким предложением.
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