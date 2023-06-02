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"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ

"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ - РИА Новости Крым, 02.06.2023

"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ

Российские войска продолжают наступать на Марьинском тактическом направлении – территории от вражеской армии зачищают подразделения отряда спецназначения... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T14:50

2023-06-02T14:50

2023-06-02T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступать на Марьинском тактическом направлении – территории от вражеской армии зачищают подразделения отряда спецназначения "Ахмат". Об этом сообщили в Минобороны России."Подразделения отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении", – говорится в сообщении.Активные бои "Южной" группировки войск ведутся под Авдеевкой. За сутки на Донецком направлении уничтожено более полусотни боевиков, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО "Град", а также две артиллерийские системы М777 и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, уточнили в ведомстве.Ранее, 31 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил", и теперь их "зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики".Позже в этот день в Минобороны заявили об успешном наступлении на нескольких участках в Донецкой Народной Республике. В частности, отмечалось, что на Марьинском тактическом направлении территорию от боевиков зачищают штурмовики отряда 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат". Также сообщалось, что противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков на Донецком направлении. Читайте на РИА Новости Крым:Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиНесколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУУкраину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление

https://crimea.ria.ru/20230602/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-shturmovik-su-25-na-khersonschine-1129151010.html

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