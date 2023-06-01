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Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества
Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T15:41
2023-06-01T15:41
владимир путин (политик)
владимир жданов
россия
новости
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.В последнее время обстрелы Шебекинского городского округа участились, украинские боевики наносят по нему удары ежедневно. Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития.В Минобороны сообщили, что российские военные в четверг рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в ШебекиноВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен
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шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), владимир жданов, россия, новости, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, украина
Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества

Путин наградил главу Шебекинского округа Жданова орденом Мужества

15:41 01.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГлава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", - говорится в сообщении.
В последнее время обстрелы Шебекинского городского округа участились, украинские боевики наносят по нему удары ежедневно. Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития.
В Минобороны сообщили, что российские военные в четверг рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.
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Владимир Путин (политик)Владимир ЖдановРоссияНовостиШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьУкраина
 
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