https://crimea.ria.ru/20230601/putin-nagradil-glavu-shebekinskogo-okruga-ordenom-muzhestva-1129131156.html

Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества

Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T15:41

2023-06-01T15:41

2023-06-01T15:41

владимир путин (политик)

владимир жданов

россия

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шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.В последнее время обстрелы Шебекинского городского округа участились, украинские боевики наносят по нему удары ежедневно. Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь украинские боевики трижды обстреливали из "Града" центр Шебекино и окраины города. Пострадали восемь человек. Днем ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранен мужчина, повреждены здания администрации и общежития.В Минобороны сообщили, что российские военные в четверг рано утром сорвали попытку киевского режима вторгнуться на территорию Шебекино Белгородской области силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками. Предотвращены три атаки украинских террористических формирований, противнику нанесены 11 ударов. Нарушений государственной границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в ШебекиноВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек раненыШебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен

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белгородская область

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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