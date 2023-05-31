https://crimea.ria.ru/20230531/v-uzbekistane-otmetili-stoletie-khirotonii-svyatitelya-luki-krymskogo-1129107705.html

В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского

В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского

100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред). святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T16:00

2023-05-31T16:00

2023-05-31T16:13

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

узбекистан

религия

культура

крым

православие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред). святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на конференции шла речь о значительном вкладе священнослужителя в развитие медицинской науки. Об этом пишет РИА Новости.Он напомнил, что Войно-Ясенецкий в марте 1917 года вместе с семьей переехал из России в Ташкент, где стал работать главным врачом городской больницы. В 1921 году он принял священный сан, а 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архиерейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея России Тихона. Спустя неделю он был арестован, а затем отправлен в лагеря.Уточняется, что в тематической конференции участвовали священнослужители РПЦ, представители власти различных уровней, сотрудники узбекских, российских и киргизских вузов. Мероприятие состоялось в смешанном формате: по видеосвязи также шло общение с потомками Луки Крымского, которые живут на территории Российской Федерации и Бельгии.В Москве построят храм в честь крымского святого >>Кроме того, была открылась выставка "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", повествующая о жизни, работе и духовном подвиге врача и священника.Ранее сообщалось, что фильм о Святителе Луке медиапроекта администрации крымской столицы "На высоте" стал победителем международного фестиваля "Святой Владимир".В Крыму и за его пределами ходит много историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. Сайт РИА Новости Крым собрал в открытых источниках несколько таких историй.Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял" "Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), узбекистан, религия, культура, крым, православие