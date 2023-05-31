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В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского
В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского
100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред). святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T16:00
2023-05-31T16:13
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
узбекистан
религия
культура
крым
православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред). святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на конференции шла речь о значительном вкладе священнослужителя в развитие медицинской науки. Об этом пишет РИА Новости.Он напомнил, что Войно-Ясенецкий в марте 1917 года вместе с семьей переехал из России в Ташкент, где стал работать главным врачом городской больницы. В 1921 году он принял священный сан, а 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архиерейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея России Тихона. Спустя неделю он был арестован, а затем отправлен в лагеря.Уточняется, что в тематической конференции участвовали священнослужители РПЦ, представители власти различных уровней, сотрудники узбекских, российских и киргизских вузов. Мероприятие состоялось в смешанном формате: по видеосвязи также шло общение с потомками Луки Крымского, которые живут на территории Российской Федерации и Бельгии.В Москве построят храм в честь крымского святого &gt;&gt;Кроме того, была открылась выставка "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", повествующая о жизни, работе и духовном подвиге врача и священника.Ранее сообщалось, что фильм о Святителе Луке медиапроекта администрации крымской столицы "На высоте" стал победителем международного фестиваля "Святой Владимир".В Крыму и за его пределами ходит много историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. Сайт РИА Новости Крым собрал в открытых источниках несколько таких историй.Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял" "Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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РИА Новости Крым
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4.7
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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), узбекистан, религия, культура, крым, православие
В Узбекистане отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского

В Ташкенте прошла конференция к столетию архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского

16:00 31.05.2023 (обновлено: 16:13 31.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба РНКБ Монета "Святитель Лука Крымский"
Монета Святитель Лука Крымский
© Фото: пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 100-летие архиерейской хиротонии (рукоположения – ред). святителя Луки Крымского отметили в Ташкентском государственном стоматологическом университете, на конференции шла речь о значительном вкладе священнослужителя в развитие медицинской науки. Об этом пишет РИА Новости.
"Будучи священником, святитель Лука, имея от Бога дар живого слова, он смог уберечь души человеческие от ухода в бушевавший в то время раскол и от вечной погибели", - приводит агентство слова митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.
Он напомнил, что Войно-Ясенецкий в марте 1917 года вместе с семьей переехал из России в Ташкент, где стал работать главным врачом городской больницы. В 1921 году он принял священный сан, а 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архиерейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея России Тихона. Спустя неделю он был арестован, а затем отправлен в лагеря.
Уточняется, что в тематической конференции участвовали священнослужители РПЦ, представители власти различных уровней, сотрудники узбекских, российских и киргизских вузов. Мероприятие состоялось в смешанном формате: по видеосвязи также шло общение с потомками Луки Крымского, которые живут на территории Российской Федерации и Бельгии.
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"Лука умом и беседой своей чувствовал чужую боль как свою собственную. Как врач, как человек, как христианин", - сказал викарий Симферопольской и Крымской епархии РПЦ, епископ Ялтинский Нестор.

Кроме того, была открылась выставка "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", повествующая о жизни, работе и духовном подвиге врача и священника.
Ранее сообщалось, что фильм о Святителе Луке медиапроекта администрации крымской столицы "На высоте" стал победителем международного фестиваля "Святой Владимир".
В Крыму и за его пределами ходит много историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. Сайт РИА Новости Крым собрал в открытых источниках несколько таких историй.
Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.
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Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)УзбекистанРелигияКультураКрымПравославие
 
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