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Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск
Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск
МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Украины Виктора Муженко... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T14:21
2023-05-31T14:21
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
генштаб всу
валерий залужный
александр сырский
степан полторак
валерий гелетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Украины Виктора Муженко. Сведения об этом появились в ведомственной базе розыска.Как сообщали РИА Новости Крым, в апреле 2022 года следственный комитет РФ предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения на Донбассе 22 фигурантам. Все они – высокопоставленные лица в украинской армии, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных.В Следкоме добавили, что возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.Гелетей был министром обороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года, меньше четырех месяцев. Его преемник Степан Полторак занимал этот пост до 29 августа 2019 года.Виктор Муженко руководил генштабом ВСУ с 3 июля 2014-го по 21 мая 2019 года.Напомним, ранее в розыск были объявлены главком ВСУ Валерий Залужный и его заместитель, командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел ХерсонщиныЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), генштаб всу, валерий залужный, александр сырский, степан полторак, валерий гелетей
Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск

МВД РФ объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба

14:21 31.05.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-министр обороны Украины Степан Полторак
Экс-министр обороны Украины Степан Полторак - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Украины Виктора Муженко. Сведения об этом появились в ведомственной базе розыска.
Как сообщали РИА Новости Крым, в апреле 2022 года следственный комитет РФ предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения на Донбассе 22 фигурантам. Все они – высокопоставленные лица в украинской армии, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.
При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных.

"Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств, 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения", — отметили в СК.

В Следкоме добавили, что возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.
Гелетей был министром обороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года, меньше четырех месяцев. Его преемник Степан Полторак занимал этот пост до 29 августа 2019 года.
Виктор Муженко руководил генштабом ВСУ с 3 июля 2014-го по 21 мая 2019 года.
Напомним, ранее в розыск были объявлены главком ВСУ Валерий Залужный и его заместитель, командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Генштаб ВСУВалерий ЗалужныйАлександр СырскийСтепан ПолторакВалерий Гелетей
 
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