https://crimea.ria.ru/20230531/eks-ministry-oborony-ukrainy-poltorak-i-geletey-obyavleny-v-rozysk-1129102980.html

Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск

Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск

МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Украины Виктора Муженко... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T14:21

2023-05-31T14:21

2023-05-31T14:21

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

генштаб всу

валерий залужный

александр сырский

степан полторак

валерий гелетей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника Генштаба Украины Виктора Муженко. Сведения об этом появились в ведомственной базе розыска.Как сообщали РИА Новости Крым, в апреле 2022 года следственный комитет РФ предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения на Донбассе 22 фигурантам. Все они – высокопоставленные лица в украинской армии, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных.В Следкоме добавили, что возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.Гелетей был министром обороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года, меньше четырех месяцев. Его преемник Степан Полторак занимал этот пост до 29 августа 2019 года.Виктор Муженко руководил генштабом ВСУ с 3 июля 2014-го по 21 мая 2019 года.Напомним, ранее в розыск были объявлены главком ВСУ Валерий Залужный и его заместитель, командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел ХерсонщиныЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины

https://crimea.ria.ru/20230525/kak-vliyaet-ranenie-zaluzhnogo-na-kontrnastuplenie-vsu---ekspert-1128966944.html

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), генштаб всу, валерий залужный, александр сырский, степан полторак, валерий гелетей