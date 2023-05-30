https://crimea.ria.ru/20230530/zaluzhnogo-i-syrskogo-obyavili-v-rozysk-1129087682.html
Залужного и Сырского объявили в розыск
Залужного и Сырского объявили в розыск - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Залужного и Сырского объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Карточки с их данными... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:13
2023-05-30T18:13
2023-05-30T19:06
валерий залужный
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_621bd36b03bf38bc77e5c448f6b278cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Карточки с их данными появились в базе розыска. По какой статье разыскиваются украинские военачальники, в ведомстве не уточнили. "Основание для розыска: разыскиваются по статье УК", - следует из ведомственной базы. В начале мая главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике. Первые вопросы о его местонахождении появились после отказа главкома ВСУ принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Военный эксперт Владислав Шурыгин связал отказ Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО с его нежеланием проводить контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о ранении главкома ВСУ, полученном в результате российского ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут. Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета, поэтому продолжать службу главком ВСУ не сможет, сообщил агентству источник. При этом военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ранение Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте. Ранее в перечень разыскиваемых МВД РФ вошел командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Читайте также на РИА Новости Крым: Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_128:0:976:636_1920x0_80_0_0_b1ce2232ec8f7fd8dd5f8e5645617ea2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий залужный, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), александр сырский, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Залужного и Сырского объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск украинских генералов Залужного и Сырского
18:13 30.05.2023 (обновлено: 19:06 30.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Карточки с их данными появились в базе розыска.
По какой статье разыскиваются украинские военачальники, в ведомстве не уточнили.
"Основание для розыска: разыскиваются по статье УК", - следует из ведомственной базы.
В начале мая главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике. Первые вопросы о его местонахождении появились после отказа главкома ВСУ принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Военный эксперт Владислав Шурыгин связал
отказ Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО с его нежеланием проводить контрнаступление, на котором настаивают на Западе.
Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о ранении главкома ВСУ, полученном в результате российского ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут.
Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета, поэтому продолжать службу главком ВСУ не сможет, сообщил агентству источник. При этом военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ранение Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте.
Ранее в перечень разыскиваемых МВД РФ вошел командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.
Читайте также на РИА Новости Крым: