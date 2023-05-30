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Залужного и Сырского объявили в розыск

Залужного и Сырского объявили в розыск - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Залужного и Сырского объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Карточки с их данными... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T18:13

2023-05-30T18:13

2023-05-30T19:06

валерий залужный

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Карточки с их данными появились в базе розыска. По какой статье разыскиваются украинские военачальники, в ведомстве не уточнили. "Основание для розыска: разыскиваются по статье УК", - следует из ведомственной базы. В начале мая главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике. Первые вопросы о его местонахождении появились после отказа главкома ВСУ принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Военный эксперт Владислав Шурыгин связал отказ Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО с его нежеланием проводить контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о ранении главкома ВСУ, полученном в результате российского ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут. Состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета, поэтому продолжать службу главком ВСУ не сможет, сообщил агентству источник. При этом военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ранение Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте. Ранее в перечень разыскиваемых МВД РФ вошел командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Читайте также на РИА Новости Крым: Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), александр сырский, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости