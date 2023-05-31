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Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T11:55
2023-05-31T11:55
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела, добавил он.Ночью боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.Накануне вечером ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
https://crimea.ria.ru/20230531/chetvero-ranenykh-i-evakuatsiya-detey-novaya-ataka-vsu-na-shebekino-1129092949.html
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ

Гладков: боевики ВСУ обстреляли село Новопетровка Белгородской области, повреждена ЛЭП

11:55 31.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы в Белгородской области
Обстрелы в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела, добавил он.
Ночью боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
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Накануне вечером ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоНовости
 
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