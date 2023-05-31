https://crimea.ria.ru/20230531/belgorodskaya-oblast-vnov-pod-obstrelom-vsu-1129099662.html

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ

Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T11:55

2023-05-31T11:55

2023-05-31T11:55

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129030320_0:72:960:612_1920x0_80_0_0_5d1cccfcd9f6a413f11214b32a3a1ab2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела, добавил он.Ночью боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.Накануне вечером ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения

https://crimea.ria.ru/20230531/chetvero-ranenykh-i-evakuatsiya-detey-novaya-ataka-vsu-na-shebekino-1129092949.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости