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Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T11:55
2023-05-31T11:55
2023-05-31T11:55
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела, добавил он.Ночью боевики нанесли массированный удар из РСЗО "Град" по Шебекино. Четыре человека пострадали. В связи с участившимися атаками принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.Накануне вечером ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились мирные жители - старики и дети. В результате обстрела погиб охранник учреждения. Еще двое мужчин получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селахБолее 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьОдин погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
Гладков: боевики ВСУ обстреляли село Новопетровка Белгородской области, повреждена ЛЭП