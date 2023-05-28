https://crimea.ria.ru/20230528/zelenskiy-khochet-polnostyu-zapretit-torgovlyu-s-iranom-na-50-let-1129021538.html

Зеленский хочет полностью запретить торговлю с Ираном на 50 лет

Зеленский хочет полностью запретить торговлю с Ираном на 50 лет - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Зеленский хочет полностью запретить торговлю с Ираном на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о введении экономических санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T10:42

2023-05-28T10:42

2023-05-28T11:21

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о введении экономических санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект документа."Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", - говорится в дополнении к проекту постановления.Также предлагается не допускать выведение капиталов резидентами Ирана за пределы Украины, запрет на любые инвестиции в Исламскую республику, передачу резидентами технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Ранее Зеленский призвал Тегеран перестать поддерживать Россию, так как это якобы приведет к еще большей изоляции их страны. В ответ на этом пресс-секретарь МИД Исламской республики Насер Канани заявил, что украинский лидер организует политического шоу и отвлекает внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа. По словам пресс-секретаря, ложные претензии Зеленского к Тегерану "гармонируют с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается это с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее времяНеожиданное признание МВФ – почему экономика России преодолела санкции

https://crimea.ria.ru/20230522/pochemu-zelenskiy-ne-prishel-na-vstrechu-s-prezidentom-brazilii-1128881262.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), иран, в мире, политика, экономика, санкции, новости