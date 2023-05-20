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Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг" - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"
Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг" - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"
Межправительственное соглашение России с Иран ом о строительстве западного участка международного транспортного коридора "Север-Юг" было подписано в Тегеране... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T20:14
2023-05-20T20:14
россия
иран
азербайджан
экономика
транспортный коридор "север - юг"
казань
форум "россия – исламский мир"
транспорт
новости
первый вице-премьер андрей белоусов
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Межправительственное соглашение России с Иран ом о строительстве западного участка международного транспортного коридора "Север-Юг" было подписано в Тегеране. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия – Исламский мир" заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Также прошло обсуждение с представителями Азербайджана шагов для полноценного запуска этого коридора в ближайшее время.Согласно проекту, продолжительность строительства 170 километров железной дороги на участке Решт - Астара составит четыре года, добавил первый вице-премьер. Уже начаты работы по проектированию, геологоразведке, и в III квартале 2027 года или к его концу планируется полностью завершить все работы, подчеркнул он.Для сравнения, на сегодня объем перевозимых грузов по трем направлениям составляет около 15 млн тонн. Транспортный коридор подразумевает реализацию трех крупных автомобильных проектов: обходы крупных городов Дагестана и "расшивка" узких мест для увеличения провозных мощностей по автомобильным дорогам.Кроме того, объемы перевозок по Транскаспийскому каналу к 2030 году достигнет 10 млн тонн. "Препятствий нет ни с точки зрения обеспеченности флотом, ни и с точки зрения договоренностей с партнерами – Азербайджаном и Ираном", – резюмировал Белоусов.
https://crimea.ria.ru/20230518/gruzopotok-po-koridoru-sever-yug-vozrastet-do-35-mln-tonn-k-2030-godu-1128804219.html
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россия, иран, азербайджан, экономика, транспортный коридор "север - юг", казань, форум "россия – исламский мир", транспорт, новости, первый вице-премьер андрей белоусов
Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"

Россия и Иран подписали соглашение о строительстве ключевого участка МТК "Север - Юг"

20:14 20.05.2023
 
© РИА Новости . Pavel Lvov / Перейти в фотобанкРельсы.
Рельсы. - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости . Pavel Lvov
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Межправительственное соглашение России с Иран ом о строительстве западного участка международного транспортного коридора "Север-Юг" было подписано в Тегеране. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия – Исламский мир" заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
"В Тегеране 17 мая было подписано межправительственное соглашение Россия-Иран о строительстве ключевого, западного участка коридора "Север-Юг", – заявил Белоусов.
Также прошло обсуждение с представителями Азербайджана шагов для полноценного запуска этого коридора в ближайшее время.
Согласно проекту, продолжительность строительства 170 километров железной дороги на участке Решт - Астара составит четыре года, добавил первый вице-премьер. Уже начаты работы по проектированию, геологоразведке, и в III квартале 2027 года или к его концу планируется полностью завершить все работы, подчеркнул он.
"Мы должны одновременно работать преимущественно над железнодорожными маршрутами Решт - Астара, расширением провозных мощностей Ирана, Азербайджана и РФ с выходом на 15 млн тонн грузов по международной части. По маршруту "Север-Юг" к 2030 году необходимо выйти на показатели 41-45 млн тонн грузов", - продолжил он.
Для сравнения, на сегодня объем перевозимых грузов по трем направлениям составляет около 15 млн тонн.
Транспортный коридор подразумевает реализацию трех крупных автомобильных проектов: обходы крупных городов Дагестана и "расшивка" узких мест для увеличения провозных мощностей по автомобильным дорогам.
Кроме того, объемы перевозок по Транскаспийскому каналу к 2030 году достигнет 10 млн тонн.
"Препятствий нет ни с точки зрения обеспеченности флотом, ни и с точки зрения договоренностей с партнерами – Азербайджаном и Ираном", – резюмировал Белоусов.
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Грузопоток по коридору "Север-Юг" возрастет до 35 млн тонн к 2030 году
 
РоссияИранАзербайджанЭкономикаТранспортный коридор "Север - Юг"КазаньФорум "Россия – исламский мир"ТранспортНовостиПервый вице-премьер Андрей Белоусов
 
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