https://crimea.ria.ru/20230520/rossiya-i-iran-dogovorilis-o-stroitelstve-uchastka-koridora-sever-yug-1128853538.html

Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"

Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг" - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"

Межправительственное соглашение России с Иран ом о строительстве западного участка международного транспортного коридора "Север-Юг" было подписано в Тегеране... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T20:14

2023-05-20T20:14

2023-05-20T20:14

россия

иран

азербайджан

экономика

транспортный коридор "север - юг"

казань

форум "россия – исламский мир"

транспорт

новости

первый вице-премьер андрей белоусов

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Межправительственное соглашение России с Иран ом о строительстве западного участка международного транспортного коридора "Север-Юг" было подписано в Тегеране. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия – Исламский мир" заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Также прошло обсуждение с представителями Азербайджана шагов для полноценного запуска этого коридора в ближайшее время.Согласно проекту, продолжительность строительства 170 километров железной дороги на участке Решт - Астара составит четыре года, добавил первый вице-премьер. Уже начаты работы по проектированию, геологоразведке, и в III квартале 2027 года или к его концу планируется полностью завершить все работы, подчеркнул он.Для сравнения, на сегодня объем перевозимых грузов по трем направлениям составляет около 15 млн тонн. Транспортный коридор подразумевает реализацию трех крупных автомобильных проектов: обходы крупных городов Дагестана и "расшивка" узких мест для увеличения провозных мощностей по автомобильным дорогам.Кроме того, объемы перевозок по Транскаспийскому каналу к 2030 году достигнет 10 млн тонн. "Препятствий нет ни с точки зрения обеспеченности флотом, ни и с точки зрения договоренностей с партнерами – Азербайджаном и Ираном", – резюмировал Белоусов.

https://crimea.ria.ru/20230518/gruzopotok-po-koridoru-sever-yug-vozrastet-do-35-mln-tonn-k-2030-godu-1128804219.html

россия

иран

азербайджан

казань

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россия, иран, азербайджан, экономика, транспортный коридор "север - юг", казань, форум "россия – исламский мир", транспорт, новости, первый вице-премьер андрей белоусов