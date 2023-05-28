https://crimea.ria.ru/20230528/dozhdi-zaderzhatsya-v-krymu--prognoz-pogody-na-nedelyu-1128985748.html

Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю

Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю

Неделя в Крыму начнется с дождей, за несколько дней выпадет практически месячная норма осадков, однако будет по-летнему тепло. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T18:02

2023-05-28T18:02

2023-05-28T18:02

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с дождей, за несколько дней выпадет практически месячная норма осадков, однако будет по-летнему тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на среду на полуострове также до 18 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +26. Грозовые дожди. Налаживаться погода начнет только к четвергу. Циклон постепенно отступит, и если где-то и пройдут дожди, то они будут кратковременными и незначительными, отметил метеоролог."С наступлением календарного лета в работу включится антициклон. Погода возьмет курс на улучшение. И к выходным ситуация окончательно стабилизируется, будет много солнца, никаких осадков, температура ночью +10…15, днем +20…25 градусов, что идеально соответствует показателям периода на стыке календарной весны и лета", - сказал Тишковец.Он уточнил, что наиболее интенсивные дожди на следующей неделе прогнозируются на севере и северо-востоке полуострова – за пять дней там выпадет до 40-50 мм. В Ялте – 15 мм, в Севастополе 6 мм, в Евпатории 13 мм, в Симферополе до 38 мм. Месячная норма осадков для региона, напомнил Тишковец, составляет 40 мм.Ранее республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозами, градом и шквалами 15-20 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧС

https://crimea.ria.ru/20230526/reki-na-dorogakh-i-lyudi-bosikom-ulitsy-simferopolya-ushli-pod-vodu-1128988196.html

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