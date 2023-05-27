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В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу
В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 27.05.2023
В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу
В субботу на полуострове пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T00:01
2023-05-27T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы +14… 16 градусов, днем столбики термометров покажут +22… 24 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +14…17, днем +21…23.В западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и ливней.Читайте также на РИА Новости Крым:Среднемесячная температура в июне в Крыму будет выше нормы на 1 градусКаким будет лето в КрымуРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду
https://crimea.ria.ru/20230526/shkvaly-grozy-i-grad-na-krym-nadvigaetsya-zatyazhnaya-burya-1128974313.html
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 27 мая

00:01 27.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр.
"В дневные часы местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, днем +21…26, в горах +15…20 градусов", - сказано в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.
Парень под дождем - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Вчера, 11:16
Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы +14… 16 градусов, днем столбики термометров покажут +22… 24 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +14…17, днем +21…23.
В западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и ливней.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
22:31Ранение в голову: на Белгородчине мужчина пострадал при обстреле ВСУ
22:05Главные новости Крыма: 26 мая
21:28Главные события и заявления дня: 26 мая
21:07Грозовые дожди накроют Крым на выходных
20:45Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС
20:28Корабль-разведчик "Иван Хурс" вернулся в Севастополь
20:02Конфликт на Украине: сколько еще продлится и чем кончится – мнение
19:46Крупная авария произошла на сетях крымского провайдера "Миранда-медиа"
19:41Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
19:21Когда в Евпатории дадут воду
19:05Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
18:43В Ялте открыли мемориал героям СВО
18:12Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей
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