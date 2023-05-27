https://crimea.ria.ru/20230527/v-krymu-dozhdi-i-grozy-prognoz-pogody-na-subbotu-1128994836.html

В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу

В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 27.05.2023

В Крыму дожди и грозы: прогноз погоды на субботу

В субботу на полуострове пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T00:01

2023-05-27T00:01

2023-05-27T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +26 градусов, прогнозирует республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы +14… 16 градусов, днем столбики термометров покажут +22… 24 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +14…17, днем +21…23.В западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и ливней.Читайте также на РИА Новости Крым:Среднемесячная температура в июне в Крыму будет выше нормы на 1 градусКаким будет лето в КрымуРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под воду

https://crimea.ria.ru/20230526/shkvaly-grozy-i-grad-na-krym-nadvigaetsya-zatyazhnaya-burya-1128974313.html

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ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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