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Женщинам – здоровье, мужчинам – кино: зачем крымчане "сидят" в интернете

Женщинам – здоровье, мужчинам – кино: зачем крымчане "сидят" в интернете - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Женщинам – здоровье, мужчинам – кино: зачем крымчане "сидят" в интернете

Ежедневно пользуются интернетом восемь из десяти крымчан. Самые активные пользовали глобальной сети - это люди в возрасте от 25 до 39 лет. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T17:21

2023-05-26T17:21

2023-05-26T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Ежедневно пользуются интернетом восемь из десяти крымчан. Самые активные пользовали глобальной сети - это люди в возрасте от 25 до 39 лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замруководителя Управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.Самые активные пользователи"Количество людей, которые заходят в сеть каждый день - это восемь из десяти человек, тогда как еще пять лет назад интернетом пользовались каждый день пять из десяти граждан", - сказала Петруненко.Самые активные пользовали сети – это люди от 25 до 39 лет. Как правило, они активны на рынке рабочей силы, и интернет-среда для них – часть работы, отмечает она."Чуть ниже активность у пользователей от 40 до 60 лет. Зависимость такая: если человек ярко представлен на рынке труда, он интенсивно использует интернет", - уточнила Петруненко.Однако поколение от 15 до 19 лет, которое имеет на рынке труда самую низкую занятость, потому что только выходит на него, при этом показывает довольно высокую степень использования интернета. И несколько отстают от своих "правнуков" пенсионеры старше 70 лет.Согласно данным исследования, восемь из десяти человек заходят в интернет со смартфонов. 54% населения используют для этого ноутбуки, со стационарных компьютеров заходят в сеть трое из десяти человек, примерно такое же количество людей использует для этих целей планшет."Количество абонентов мобильной сети интернет составляет порядка 1,9 млн человек, эта цифра за последние пять лет увеличилось в десять раз", - отмечает Петруненко.Для чего нужен интернетВ России, согласно статистике, 80% населения в основном используют интернет для видеоразговоров и видеозвонков."Женщины, как правило, в интернете ищут информацию о здоровье и записываются к врачу, мужчины чаще скачивают фильмы и смотрят что-то связанное с интернет-технологиями", - сообщает она.Что же касается покупок онлайн, женщины (чаще всего это горожанки от 30 до 40 лет), как правило, покупают одежду, обувь, косметику и товары для здоровья, а мужчины - телекоммуникационные услуги и гаджеты.В целом отмечено, что за 2022 год резко возросло число тех, кто покупает через интернет продукты и лекарства.Кроме того, по информации Петруненко, за последние годы доля населения, которая использует сеть для получения государственных и муниципальных услуг, возросла в два раза, это восемь из десяти человек. И здесь самая активная аудитория – это люди от 30 до 40 лет.Не видит необходимости использовать в своей жизни интернет 13% населения Республики Крым. Как правило, это граждане более старшего возраста, которые проживают в сельской местности, заключает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – РоспотребнадзорКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковОнлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымстат, интернет, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сообщество итальянцев крыма, статистика, инфографика, крым, общество, инфографика