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Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор
Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор
Если торговые площадки в интернете требуют возмещения денежных средств за возврат некачественного товара, то речь идет о 100% нарушении прав потребителей. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T17:38
2023-03-25T17:38
2023-03-25T17:38
роспотребнадзор
совет эксперта
общество
защита прав потребителей
закон и право
крым
виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22мар – РИА Новости Крым. Если торговые площадки в интернете требуют возмещения денежных средств за возврат некачественного товара, то речь идет о 100% нарушении прав потребителей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова.За брак платить не надоПо ее словам, нарушение прав потребителей в интернет-магазинах находится на контроле в центральном аппарате Роспотребнадзора. В частности, проводится определенная работу по урегулированию споров "непосредственно с руководством одного из известных маркетплейсов".Воронова отметила, что сетевая площадка для торговли имеет право поменять оферту по качественному товару. Но за некачественную вещь несет бремя оплаты либо маркетплейс, либо продавец, у которого приобретен товар.Советы потребителям и продавцамПрежде чем приобрести какую-то вещь или услугу, нужно определиться, действительно ли она необходима, советует специалист. Также нельзя подписывать договоры, не почитав их внимательно."Необходимо рационально подходить к выбору того, что вы приобретаете, и хранить расчетные документы определенное время. Если возникают проблемы, обращаться в Роспортребнадзор и письменно фиксировать свои претензии", - рекомендовала Воронова.Если дойдет до суда, важно сохранять не только гарантийные талоны, но и чеки на дорогостоящие товары. Это облегчает проведение споров в случае их возникновения."Предприниматели, в свою очередь, не должны нарушать права потребителей, поскольку, несмотря на то, что контрольно-надзорные мероприятия практически не проводятся, существует масса механизмов, когда можно предпринимателя привлечь к ответственности и наказать его рублем в судебном порядке", - предупреждает представитель ведомства.Читайте также на РИА Новости КрымКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин
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Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор
Начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова дала советы потребителям и продавцам
2023-03-25T17:38
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роспотребнадзор, совет эксперта, общество, защита прав потребителей, закон и право, крым, виктория воронова
Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: интернет-магазины не могут брать деньги за возврат бракованного товара
СИМФЕРОПОЛЬ, 22мар – РИА Новости Крым. Если торговые площадки в интернете требуют возмещения денежных средств за возврат некачественного товара, то речь идет о 100% нарушении прав потребителей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова.
За брак платить не надо
"Сейчас известный маркетплейс требует возмещения денежных средств за возврат некачественного товара, но это 100% нарушение прав потребителей. С этим к нам надо обращаться", - сказала Воронова.
По ее словам, нарушение прав потребителей в интернет-магазинах находится на контроле в центральном аппарате Роспотребнадзора. В частности, проводится определенная работу по урегулированию споров "непосредственно с руководством одного из известных маркетплейсов".
Воронова отметила, что сетевая площадка для торговли имеет право поменять оферту по качественному товару. Но за некачественную вещь несет бремя оплаты либо маркетплейс, либо продавец, у которого приобретен товар.
Советы потребителям и продавцам
Прежде чем приобрести какую-то вещь или услугу, нужно определиться, действительно ли она необходима, советует специалист. Также нельзя подписывать договоры, не почитав их внимательно.
"Необходимо рационально подходить к выбору того, что вы приобретаете, и хранить расчетные документы определенное время. Если возникают проблемы, обращаться в Роспортребнадзор и письменно фиксировать свои претензии", - рекомендовала Воронова.
Если дойдет до суда, важно сохранять не только гарантийные талоны, но и чеки на дорогостоящие товары. Это облегчает проведение споров в случае их возникновения.
"Предприниматели, в свою очередь, не должны нарушать права потребителей, поскольку, несмотря на то, что контрольно-надзорные мероприятия практически не проводятся, существует масса механизмов, когда можно предпринимателя привлечь к ответственности и наказать его рублем в судебном порядке", - предупреждает представитель ведомства.
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