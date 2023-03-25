https://crimea.ria.ru/20230325/kogda-internet-magaziny-narushayut-prava-potrebiteley--rospotrebnadzor-1127706273.html

Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор

Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор

Если торговые площадки в интернете требуют возмещения денежных средств за возврат некачественного товара, то речь идет о 100% нарушении прав потребителей. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T17:38

2023-03-25T17:38

2023-03-25T17:38

роспотребнадзор

совет эксперта

общество

защита прав потребителей

закон и право

крым

виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22мар – РИА Новости Крым. Если торговые площадки в интернете требуют возмещения денежных средств за возврат некачественного товара, то речь идет о 100% нарушении прав потребителей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова.За брак платить не надоПо ее словам, нарушение прав потребителей в интернет-магазинах находится на контроле в центральном аппарате Роспотребнадзора. В частности, проводится определенная работу по урегулированию споров "непосредственно с руководством одного из известных маркетплейсов".Воронова отметила, что сетевая площадка для торговли имеет право поменять оферту по качественному товару. Но за некачественную вещь несет бремя оплаты либо маркетплейс, либо продавец, у которого приобретен товар.Советы потребителям и продавцамПрежде чем приобрести какую-то вещь или услугу, нужно определиться, действительно ли она необходима, советует специалист. Также нельзя подписывать договоры, не почитав их внимательно."Необходимо рационально подходить к выбору того, что вы приобретаете, и хранить расчетные документы определенное время. Если возникают проблемы, обращаться в Роспортребнадзор и письменно фиксировать свои претензии", - рекомендовала Воронова.Если дойдет до суда, важно сохранять не только гарантийные талоны, но и чеки на дорогостоящие товары. Это облегчает проведение споров в случае их возникновения."Предприниматели, в свою очередь, не должны нарушать права потребителей, поскольку, несмотря на то, что контрольно-надзорные мероприятия практически не проводятся, существует масса механизмов, когда можно предпринимателя привлечь к ответственности и наказать его рублем в судебном порядке", - предупреждает представитель ведомства.Читайте также на РИА Новости КрымКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – экспертКак вернуть товар в интернет-магазин

https://crimea.ria.ru/20230324/kak-otkazatsya-ot-zabronirovannoy-uslugi-bez-uscherba-dlya-koshelka-1127714398.html

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Когда интернет-магазины нарушают права потребителей – Роспотребнадзор Начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Воронова дала советы потребителям и продавцам 2023-03-25T17:38 true PT3M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, общество, защита прав потребителей, закон и право, крым, виктория воронова