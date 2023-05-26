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В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России
В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России
В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности по стране. Об этом журналистам рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T08:11
2023-05-26T08:56
минздрав рф
минздрав крыма
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
дмитрий иванов
охрана материнства и детства
неонатология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности по стране. Об этом журналистам рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава РФ, доктор медицинских наук профессор Дмитрий Иванов.Малышей умирает меньшеПо словам Дмитрия Иванова, с момента воссоединения с РФ Республика Крым показала выдающиеся успехи в плане спасения жизней самых маленьких граждан России. Младенческая смертность в Крыму снизилась на 12%.Эта тенденция сохраняется, Крым имеет один из самых низких показателей младенческой смертности по стране.По поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко Крым посетили ведущие эксперты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета. Эксперты приехали в республику для оценки развития здравоохранения в части оказания помощи младенцам, беременным женщинам и роженицам.Главный неонатолог РФ Иванов отметил, что показатели выживаемости новорожденных растут. Больницы Крыма комплектуются новым оборудованием, разрабатываются новые методики оказания помощи маленьким пациентам. Многие сложные операции уже могут быть сделаны внутриутробно.Дмитрий Иванов подчеркнул, что, благодаря внедрению в здравоохранении РФ новых методик, каждый год в России сохраняются жизни 14 тысяч детей.По его словам, сравнивать уровень квалификации специалистов-медиков надо по уровню показателей младенческой смертности. Российских медиков уважают в миреДмитрий Иванов подчеркнул, что обмен опытом происходит с коллегами из Китая, Латинской Америки, Аргентины."Есть с кем сотрудничать, есть у кого учиться, что обсуждать. Более того, если конференции проходят не в Европе, куда сейчас проблематично добраться, а, скажем, в Турции, то европейские коллеги очень охотно обсуждают с нашими врачами различные проблемы и пути их решения", - заверил Иванов.В России, в том числе и в Крыму, разрабатывается современное оборудование. Дмитрий Иванов уточнил, что сегодня с крымскими медиками по наиболее сложным клиническим случаям проводятся телемедицинские консультации, если требуется - проводится лечение детей из республики в других регионах страны."Сегодня очень эффективно работает телемедицина", - сказал профессор. И уточнил: тяжелобольным младецам, поступающим в Крым с новых российских территорий, врачебная помощь оказывается на высоком уровне.По информации Иванова, врачи-педиатры и неонатологи с новых территорий РФ будут обучаться в крымских и федеральных клиниках и центрах. Ведущие эксперты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета обмениваются опытом со своими коллегами из Перинатального центра ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Семашко" уже на протяжении 9 лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовВ Севастополе медики получат доплаты из бюджета города
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РИА Новости Крым
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минздрав рф, минздрав крыма, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, дмитрий иванов, охрана материнства и детства, неонатология
В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России

Минздрав РФ: в Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности по стране

08:11 26.05.2023 (обновлено: 08:56 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкМурманский перинатальный центр
Мурманский перинатальный центр - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности по стране. Об этом журналистам рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава РФ, доктор медицинских наук профессор Дмитрий Иванов.

Малышей умирает меньше

По словам Дмитрия Иванова, с момента воссоединения с РФ Республика Крым показала выдающиеся успехи в плане спасения жизней самых маленьких граждан России. Младенческая смертность в Крыму снизилась на 12%.
Эта тенденция сохраняется, Крым имеет один из самых низких показателей младенческой смертности по стране.
По поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко Крым посетили ведущие эксперты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета. Эксперты приехали в республику для оценки развития здравоохранения в части оказания помощи младенцам, беременным женщинам и роженицам.
Главный неонатолог РФ Иванов отметил, что показатели выживаемости новорожденных растут. Больницы Крыма комплектуются новым оборудованием, разрабатываются новые методики оказания помощи маленьким пациентам. Многие сложные операции уже могут быть сделаны внутриутробно.
Дмитрий Иванов подчеркнул, что, благодаря внедрению в здравоохранении РФ новых методик, каждый год в России сохраняются жизни 14 тысяч детей.
По его словам, сравнивать уровень квалификации специалистов-медиков надо по уровню показателей младенческой смертности.
"В Крыму младенческая смертность в два раза ниже, чем в Германии, и в четыре раза меньше, чем в Турции", - отметил Иванов.

Российских медиков уважают в мире

Дмитрий Иванов подчеркнул, что обмен опытом происходит с коллегами из Китая, Латинской Америки, Аргентины.
"Есть с кем сотрудничать, есть у кого учиться, что обсуждать. Более того, если конференции проходят не в Европе, куда сейчас проблематично добраться, а, скажем, в Турции, то европейские коллеги очень охотно обсуждают с нашими врачами различные проблемы и пути их решения", - заверил Иванов.
В России, в том числе и в Крыму, разрабатывается современное оборудование. Дмитрий Иванов уточнил, что сегодня с крымскими медиками по наиболее сложным клиническим случаям проводятся телемедицинские консультации, если требуется - проводится лечение детей из республики в других регионах страны.
"Сегодня очень эффективно работает телемедицина", - сказал профессор. И уточнил: тяжелобольным младецам, поступающим в Крым с новых российских территорий, врачебная помощь оказывается на высоком уровне.
По информации Иванова, врачи-педиатры и неонатологи с новых территорий РФ будут обучаться в крымских и федеральных клиниках и центрах. Ведущие эксперты Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета обмениваются опытом со своими коллегами из Перинатального центра ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Семашко" уже на протяжении 9 лет.
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Минздрав РФМинздрав КрымаЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеДмитрий ИвановОхрана материнства и детстваНеонатология
 
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