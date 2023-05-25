https://crimea.ria.ru/20230525/shtraf-1-mln-ili-arest-gosduma-odobrila-zakon-o-ekstremistskikh-kartakh--1128960766.html

Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах

Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет штрафовать на миллион и арестовывать на 15 суток за распространение географических карт и... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T19:35

2023-05-25T19:35

2023-05-25T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет штрафовать на миллион и арестовывать на 15 суток за распространение географических карт и других изображений, информация в которых оспаривает границы России и, следовательно, территориальную целостность страны. Их приравнивают к экстремистским материалам, сообщает РИА Новости.Авторы инициативы – глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.Ранее Пискарев сообщал о широком распространении карт и других материалов и изображений, которыми оспаривается принадлежность к России Крыма, а также Курильских островов и других территорий страны. Особенно опасно, когда такие материалы предназначены для детской аудитории, отметил парламетарий, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".Ужесточение ответственности за распространение подобной продукции предусматривается изменениями в закон "О противодействии экстремистской деятельности". В пояснительной записке отмечается, что "к экстремистским материалам предлагается отнести картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации".Другим законопроектом вносятся сопутствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ.Согласно изменениям, за распространение упомянутой продукции гражданам "будет грозить штраф либо арест до 15 суток". Для юрлиц штраф может достигать 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России Аксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста

https://crimea.ria.ru/20230418/gosduma-za-diskreditatsiyu-armii-budut-lishat-grazhdanstva-1128241610.html

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государственная дума рф, закон и право, общество, россия, новости