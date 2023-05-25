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Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе

Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в четверг Минтранс России.

2023-05-25T10:08

2023-05-25T10:08

2023-05-25T10:15

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Погода в Керченском проливеСогласно прогнозу Росгидромета, 25 мая ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами кратковременный дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 10-60 см, температура воздуха +21…+23, температура воды в море +19 градусов", - сказано в сообщении.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ четверг паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейМИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мостуДожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на четверг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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