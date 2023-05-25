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Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе
Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в четверг Минтранс России.
2023-05-25T10:08
2023-05-25T10:15
керченская паромная переправа
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Погода в Керченском проливеСогласно прогнозу Росгидромета, 25 мая ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами кратковременный дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 10-60 см, температура воздуха +21…+23, температура воды в море +19 градусов", - сказано в сообщении.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ четверг паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейМИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мостуДожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе

Минтранс: действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

10:08 25.05.2023 (обновлено: 10:15 25.05.2023)
 
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В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в четверг Минтранс России.
Ситуация на Керченской паромной переправе 25 мая

Погода в Керченском проливе

Согласно прогнозу Росгидромета, 25 мая ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами кратковременный дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 10-60 см, температура воздуха +21…+23, температура воды в море +19 градусов", - сказано в сообщении.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.

Работа паромной переправы

В четверг паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 25 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 156 130 пассажиров, 125 772 единицы автотранспорта и 15 836 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 861 рейс", - уточнили статистику в профильном ведомстве.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
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