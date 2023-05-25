https://crimea.ria.ru/20230525/dozhdi-s-grozami-i-grad-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1128945344.html

Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на четверг

Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на четверг

В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди, днем местами очень сильные дожди с грозами, возможен град. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T00:01

2023-05-25T00:01

2023-05-25T00:01

крымская погода

штормовое предупреждение

новости крыма

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди, днем местами очень сильные дожди с грозами, возможен град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +21...+23.В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +19…+21.В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +14...+16, днем +22...+24.В Алуште и ночью, и днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +16...+18.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью будет +15...+17, днем +22...+24.В Судаке временами будет идти дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +14...+16 градусов, днем потеплеет до +18...+20.В Феодосии без осадков. Ночью будет +15...+17, днем +21...+23 градуса.В гидрометцентре предупредили, что неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели. Действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсисКаким будет лето в КрымуСреднемесячная температура в июне в Крыму будет выше нормы на 1 градус

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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