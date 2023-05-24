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Путин: Украина называет РФ агрессором и кассирует деньги за транзит газа

Путин: Украина называет РФ агрессором и кассирует деньги за транзит газа - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Путин: Украина называет РФ агрессором и кассирует деньги за транзит газа

Власти Украины называют Россию "агрессором", хотя при этом успешно зарабатывают на транзите российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T18:09

2023-05-24T18:09

2023-05-24T18:09

владимир путин (политик)

евразийский экономический форум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Власти Украины называют Россию "агрессором", хотя при этом успешно зарабатывают на транзите российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форумав Москве.При этом он подчеркнул, что российская сторона выполняет все свои обязательства в полном объеме.Российский лидер также отметил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным.По словам Путина, на глобальной арене происходят действительно глубокие фундаментальные перемены. Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития. Все эти страны выступают за построение новой более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнерских связей, основанных на взаимной выгоде, уважении и учете интересов друг друга, указал президент РФ.Он выразил уверенность, что все те, кто выступает за однополярную модель, наносят ущерб мировой экономике, "стреляет в ногу" и себе, и тем, кто еще вынужден подчиняться диктату гегемона.Российский лидер добавил, что западные оппоненты пытаются "уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией", и их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам. При этом Россия "всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами", подчеркнул глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:В мире нарастает нестабильность – ПутинПутин: противники России – недоумки с неоколониальными идеямиРоссия планирует экспортировать 55-60 млн тонн зерна в 2023 году – Путин

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владимир путин (политик), евразийский экономический форум, россия, политика, внешняя политика, новости, украина, газ, европа, в мире