https://crimea.ria.ru/20230524/okolo-100-vypusknikov-zaporozhskoy-oblasti-sdadut-ege-v-krymu-1128931414.html

Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму

Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму

Порядка 100 выпускников 11-х классов школ Запорожской области приедут в Крым для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T12:18

2023-05-24T12:18

2023-05-24T12:18

егэ

образование в крыму и севастополе

запорожская область

новые регионы россии

валентина лаврик

минобраз крыма

общество

школа

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/31/1118473166_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_387cbbcc2e4bb0ef05d703902d6c9906.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Порядка 100 выпускников 11-х классов школ Запорожской области приедут в Крым для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Министр напомнила, что на сегодняшний день выпускники школ из новых регионов России имеют право поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов. Выпускники в Херсонской области, по словам Лаврик, воспользовались возможностью поступить в высшие учебные заведения по результатам внутренних экзаменов.Всего в этом году в школах Крыма – порядка 30 тысяч выпускников: около девяти тысяч 11-классников и более 20 тысяч 9-классников.Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе

запорожская область

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, образование в крыму и севастополе, запорожская область, новые регионы россии, валентина лаврик, минобраз крыма, общество, школа, крым, новости крыма