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Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму
Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму
Порядка 100 выпускников 11-х классов школ Запорожской области приедут в Крым для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T12:18
2023-05-24T12:18
егэ
образование в крыму и севастополе
запорожская область
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валентина лаврик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Порядка 100 выпускников 11-х классов школ Запорожской области приедут в Крым для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Министр напомнила, что на сегодняшний день выпускники школ из новых регионов России имеют право поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов. Выпускники в Херсонской области, по словам Лаврик, воспользовались возможностью поступить в высшие учебные заведения по результатам внутренних экзаменов.Всего в этом году в школах Крыма – порядка 30 тысяч выпускников: около девяти тысяч 11-классников и более 20 тысяч 9-классников.Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность, предметы, правила - как в Крыму пройдет сдача ЕГЭПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
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РИА Новости Крым
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96
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егэ, образование в крыму и севастополе, запорожская область, новые регионы россии, валентина лаврик, минобраз крыма, общество, школа, крым, новости крыма
Около 100 выпускников Запорожской области сдадут ЕГЭ в Крыму

Минобразования РК: около 100 выпускников из Запорожской области будут сдавать ЕГЭ в Крыму

12:18 24.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский язык
ЕГЭ русский язык - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Порядка 100 выпускников 11-х классов школ Запорожской области приедут в Крым для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
"Коллеги и ребята из Запорожской области изъявили желание сдавать ЕГЭ (в Крыму), то есть это выпускники 11-х классов. Они приедут к нам, мы их принимаем, это примерно около 100 детей", - сказала руководитель ведомства.
Министр напомнила, что на сегодняшний день выпускники школ из новых регионов России имеют право поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов. Выпускники в Херсонской области, по словам Лаврик, воспользовались возможностью поступить в высшие учебные заведения по результатам внутренних экзаменов.
Всего в этом году в школах Крыма – порядка 30 тысяч выпускников: около девяти тысяч 11-классников и более 20 тысяч 9-классников.
Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. По итогам прошлого года в Крыму 27 участников показали 100-балльный результат, большая их часть сдавали аттестацию по русскому языку.
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ЕГЭОбразование в Крыму и СевастополеЗапорожская областьНовые регионы РоссииВалентина ЛаврикМинобраз КрымаОбществоШколаКрымНовости Крыма
 
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