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На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают
На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают - РИА Новости Крым, 24.05.2023
На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают
Ранним утром 24 мая над Землей пронеслась магнитная буря, магнитосферный фон все еще повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T08:21
2023-05-24T08:21
здоровье
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метеозависимость
астрономия
общество
магнитные бури
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Ранним утром 24 мая над Землей пронеслась магнитная буря, магнитосферный фон все еще повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, основной геомагнитный удар уровня G1 пришелся на нашу планету около шести часов утра. Его отголоски в виде магнитосферных возбуждений продолжатся до полудня. Далее возмущения прекратятся. В соответствии с прогнозом, до конца мая новых геомагнитных штормов ожидать не стоит. Их вероятность не превышает 15-20%.А вот в июне удары повторятся: первое небольшое возмущение, по прогнозам ученых, случится уже во второй день лета, затем - 16 числа. А 18 и 19 июня над Землей снова грянут геомагнитные шторма уровня G1. Дальнейшего прогноза специалисты пока не дают.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительностьАртериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давлениеГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
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здоровье, погода, метеозависимость, астрономия, общество, магнитные бури, новости, в мире
На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают

Ученые: в среду Земля находится под воздействием геомагнитных возмущений

08:21 24.05.2023
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Ранним утром 24 мая над Землей пронеслась магнитная буря, магнитосферный фон все еще повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, основной геомагнитный удар уровня G1 пришелся на нашу планету около шести часов утра. Его отголоски в виде магнитосферных возбуждений продолжатся до полудня. Далее возмущения прекратятся. В соответствии с прогнозом, до конца мая новых геомагнитных штормов ожидать не стоит. Их вероятность не превышает 15-20%.
А вот в июне удары повторятся: первое небольшое возмущение, по прогнозам ученых, случится уже во второй день лета, затем - 16 числа. А 18 и 19 июня над Землей снова грянут геомагнитные шторма уровня G1. Дальнейшего прогноза специалисты пока не дают.
Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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