https://crimea.ria.ru/20230524/na-zemlyu-obrushilas-magnitnaya-burya---otgoloski-ne-stikhayut-1128924449.html

На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают

На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают - РИА Новости Крым, 24.05.2023

На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают

Ранним утром 24 мая над Землей пронеслась магнитная буря, магнитосферный фон все еще повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T08:21

2023-05-24T08:21

2023-05-24T08:21

здоровье

погода

метеозависимость

астрономия

общество

магнитные бури

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Ранним утром 24 мая над Землей пронеслась магнитная буря, магнитосферный фон все еще повышен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, основной геомагнитный удар уровня G1 пришелся на нашу планету около шести часов утра. Его отголоски в виде магнитосферных возбуждений продолжатся до полудня. Далее возмущения прекратятся. В соответствии с прогнозом, до конца мая новых геомагнитных штормов ожидать не стоит. Их вероятность не превышает 15-20%.А вот в июне удары повторятся: первое небольшое возмущение, по прогнозам ученых, случится уже во второй день лета, затем - 16 числа. А 18 и 19 июня над Землей снова грянут геомагнитные шторма уровня G1. Дальнейшего прогноза специалисты пока не дают.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительностьАртериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давлениеГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, погода, метеозависимость, астрономия, общество, магнитные бури, новости, в мире