https://crimea.ria.ru/20230523/zhivem-v-sostoyanii-krizisa-ekspert-o-rabote-sovremennykh-media-1128915000.html

Живем в состоянии кризиса: эксперт о работе современных медиа

Живем в состоянии кризиса: эксперт о работе современных медиа - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Живем в состоянии кризиса: эксперт о работе современных медиа

Кризисная ситуация – это образ жизни современных журналистов, неотъемлемая составляющая медиапространства. Об этом в рамках образовательного проекта от... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T18:12

2023-05-23T18:12

2023-05-23T18:50

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Кризисная ситуация – это образ жизни современных журналистов, неотъемлемая составляющая медиапространства. Об этом в рамках образовательного проекта от SputnikPro в Симферополе сказал директор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский.Напомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая стартовал просветительский проект, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать журналистам и PR-специалистам в кризисных ситуациях и как корректно подавать информацию, учитывая активность различных анонимных пабликов, которые нередко работают с непроверенной информацией.Студентам профильных вузов, собравшимся на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым, он посоветовал "зачастую проще реагировать на кризисные ситуации, стараться быть быстрее".На вопрос о том, как в кризисной ситуации должны реагировать официальные пресс-службы и органы, эксперт посоветовал "регулярно докладывать о развитии ситуации". Отметил: важно, чтобы было официальное лицо, которое четко и регулярно проводит брифинг, особенно, если это касается человеческих жертв и угрозы безопасности граждан.Читайте также на РИА Новости КрымСоцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikProКак легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтГоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro

https://crimea.ria.ru/20230523/sputnikpro-provodit-v-simferopole-master-klass-dlya-zhurnalistov-1128901808.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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