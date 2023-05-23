Живем в состоянии кризиса: эксперт о работе современных медиа
Лидов-Петровский на мастер-классе SputnikPro в Крым: кризисные ситуации - норма жизни
18:12 23.05.2023 (обновлено: 18:50 23.05.2023)
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДиректор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский участвует в просветительском SputnikPro в пресс-центре РИА Новости Крым по видеосвязи
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Кризисная ситуация – это образ жизни современных журналистов, неотъемлемая составляющая медиапространства. Об этом в рамках образовательного проекта от SputnikPro в Симферополе сказал директор дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня " Петр Лидов-Петровский.
Напомним, на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым 23 мая стартовал просветительский проект, в рамках которого медиаэксперты объясняют, как действовать журналистам и PR-специалистам в кризисных ситуациях и как корректно подавать информацию, учитывая активность различных анонимных пабликов, которые нередко работают с непроверенной информацией.
"Сегодня кризисные ситуации – это образ жизни, особенно с учетом политической ситуации, учитывая боевые действия. У нас дня не проходит, чтобы не происходило чего-то кризисного или каких-то скандалов. Кризис фактически стал нормой жизни, и мы в этом состоянии живем", - сказал спикер.
Студентам профильных вузов, собравшимся на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым, он посоветовал "зачастую проще реагировать на кризисные ситуации, стараться быть быстрее".
"Надо просто нормально организовать свою работу, быть готовым, быстрым и оперативным в реагировании", - сказал Лидов-Петровский.
На вопрос о том, как в кризисной ситуации должны реагировать официальные пресс-службы и органы, эксперт посоветовал "регулярно докладывать о развитии ситуации". Отметил: важно, чтобы было официальное лицо, которое четко и регулярно проводит брифинг, особенно, если это касается человеческих жертв и угрозы безопасности граждан.
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