https://crimea.ria.ru/20230521/veter-i-volny-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-21-maya-1128855730.html

Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая

Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая

Керченская паромная переправа в воскресенье работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T11:37

2023-05-21T11:37

2023-05-21T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в проливе21 мая в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Высота волн при этом достигает 120 сантиметров. Однако паромы курсируют штатно, отметили в ведомстве.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Трафик переправыС момента запуска морского сообщения в проливе паромы перевезли более 153 тысяч пассажиров.Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейВ Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧСДождливый прогноз для Крыма – погода на выходные

https://crimea.ria.ru/20230519/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-zhdut-pochti-150-mashin-1128820099.html

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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, транспорт, общество, новости