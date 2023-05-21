Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая
В воскресенье в Керченском проливе сильный ветер и волны - переправа работает штатно
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в проливе
21 мая в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Высота волн при этом достигает 120 сантиметров. Однако паромы курсируют штатно, отметили в ведомстве.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 мая ветер северо-восточный 12-17 м/сек, вечером небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23, температура воды в море +18 градусов", - сказано в сообщении Минтранса в Telegram.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.
Трафик переправы
С момента запуска морского сообщения в проливе паромы перевезли более 153 тысяч пассажиров.
"С начала работы Керченской паромной переправы по 21 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 153 024 пассажира, 123 200 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 783 рейса", - уточнили в сообщении.
Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения.
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