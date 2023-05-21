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Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая
Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая
Керченская паромная переправа в воскресенье работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T11:37
2023-05-21T11:37
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в проливе21 мая в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Высота волн при этом достигает 120 сантиметров. Однако паромы курсируют штатно, отметили в ведомстве.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Трафик переправыС момента запуска морского сообщения в проливе паромы перевезли более 153 тысяч пассажиров.Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейВ Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧСДождливый прогноз для Крыма – погода на выходные
https://crimea.ria.ru/20230519/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-zhdut-pochti-150-mashin-1128820099.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, транспорт, общество, новости
Ветер и волны: как работает Керченская паромная переправа 21 мая

В воскресенье в Керченском проливе сильный ветер и волны - переправа работает штатно

11:37 21.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Погода в проливе

21 мая в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Высота волн при этом достигает 120 сантиметров. Однако паромы курсируют штатно, отметили в ведомстве.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 мая ветер северо-восточный 12-17 м/сек, вечером небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23, температура воды в море +18 градусов", - сказано в сообщении Минтранса в Telegram.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.
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Трафик переправы

С момента запуска морского сообщения в проливе паромы перевезли более 153 тысяч пассажиров.
"С начала работы Керченской паромной переправы по 21 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 153 024 пассажира, 123 200 единиц автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 783 рейса", - уточнили в сообщении.
Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения.
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