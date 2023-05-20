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В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС
В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 20.05.2023
В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС
Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в воскресенье, предупреждает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T09:32
2023-05-20T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в воскресенье, предупреждает Главное управление МЧС России по республике.Усиление ветраВ этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывов линий электропередачи.Меры безопасностиИз-за повышенных рисков возникновения ЧП спасатели просят крымчан cсоблюдать осторожность, не выходить в леса и горы, в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в субботуДождливый прогноз для Крыма – погода на выходныеКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС
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В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС

МЧС: в Крыму в воскресенье будет бушевать штормовой ветер

09:32 20.05.2023
 
Флаги на ветру
Флаги на ветру
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Штормовой ветер с порывами до 22 м/с будет бушевать над Крымом в воскресенье, предупреждает Главное управление МЧС России по республике.

Усиление ветра

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 20 мая и в течение суток 21 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - сказано в сообщении спасателей.
В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывов линий электропередачи.

Меры безопасности

Из-за повышенных рисков возникновения ЧП спасатели просят крымчан cсоблюдать осторожность, не выходить в леса и горы, в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также жителей полуострова просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев, не находиться и не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций.
Водителям рекомендуют отказаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными на дорогах. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
Ранее в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
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