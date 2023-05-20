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Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине
Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине
В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T09:21
2023-05-20T09:21
вячеслав гладков
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным оперативной справки, ночью мужчина отправился на рыбалку. Несмотря на многократные предупреждения местных властей, не учел близости границы с Украиной, по пути случилось ЧП."300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать. Но еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность. Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - написал Гладков.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Накануне граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Еще днем ранее двое мирных жителей погибли, еще один получил тяжелое ранение в результате атак украинских боевиков. Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", серьезно травмировал ногу. Инцидент произошел в селе Черемошное. Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеТри села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, происшествия
Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине

Губернатор Гладков: ночью в Белгородской области мужчина подорвался на мине

09:21 20.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ночью у нас произошло тяжелое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу", - сообщил глава области.
По данным оперативной справки, ночью мужчина отправился на рыбалку. Несмотря на многократные предупреждения местных властей, не учел близости границы с Украиной, по пути случилось ЧП.
"300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать. Но еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность. Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - написал Гладков.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Накануне граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель.
Еще днем ранее двое мирных жителей погибли, еще один получил тяжелое ранение в результате атак украинских боевиков.
Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", серьезно травмировал ногу. Инцидент произошел в селе Черемошное.
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