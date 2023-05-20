https://crimea.ria.ru/20230520/shel-na-rybalku-v-belgorodskoy-oblasti-muzhchina-podorvalsya-na-mine-1128842091.html

Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине

Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Шел на рыбалку: в Белгородской области мужчина подорвался на мине

В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T09:21

2023-05-20T09:21

2023-05-20T09:21

вячеслав гладков

белгород

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным оперативной справки, ночью мужчина отправился на рыбалку. Несмотря на многократные предупреждения местных властей, не учел близости границы с Украиной, по пути случилось ЧП."300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать. Но еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность. Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - написал Гладков.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Накануне граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Еще днем ранее двое мирных жителей погибли, еще один получил тяжелое ранение в результате атак украинских боевиков. Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", серьезно травмировал ногу. Инцидент произошел в селе Черемошное. Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеТри села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа

https://crimea.ria.ru/20230519/vosem-priletov-po-kurskoy-oblasti--tri-sela-obestocheny-1128822921.html

белгород

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вячеслав гладков, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, происшествия