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Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Штормовое предупреждение из-за ветра действует на Керченской переправе в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T11:38
2023-05-20T11:38
2023-05-20T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра действует на Керченской переправе в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеПо данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны, сейчас порывы ветра достигают 15 м/с.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Работа паромной переправыПо данным ведомства, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 152 261 пассажир, 122 633 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон.Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейЧего ждать от погоды в Крыму в субботу
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Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
На Керченской переправе штормовое предупреждение из-за сильного ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра действует на Керченской переправе в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
По данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны, сейчас порывы ветра достигают 15 м/с.
"20 мая ветер северо-восточный 12-15 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +22…24 градусов, температура воды в море +16…18 градусов", - сказано в сообщении профильного министерства.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.
Работа паромной переправы
По данным ведомства, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 152 261 пассажир, 122 633 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 769 рейсов", - уточняется в сообщении.
Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра
до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения.
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