https://crimea.ria.ru/20230520/metrovye-volny-v-prolive---situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-1128844618.html

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

Штормовое предупреждение из-за ветра действует на Керченской переправе в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T11:38

2023-05-20T11:38

2023-05-20T11:38

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за ветра действует на Керченской переправе в субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода в Керченском проливеПо данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны, сейчас порывы ветра достигают 15 м/с.Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Работа паромной переправыПо данным ведомства, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 152 261 пассажир, 122 633 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон.Ранее в Главном управлении МЧС России по республике предупредили об усилении ветра до 22 м/с в воскресенье, 21 мая. В этой связи высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейЧего ждать от погоды в Крыму в субботу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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