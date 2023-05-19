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Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения
Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения
В Новую Каховку возвращаются люди, ранее уехавшие из-за украинских обстрелов, численность населения города продолжает расти. Об этом рассказал глава... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T16:48
2023-05-19T16:48
2023-05-19T16:48
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Новую Каховку возвращаются люди, ранее уехавшие из-за украинских обстрелов, численность населения города продолжает расти. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.И одна из реалий заключается в том, что в городе, несмотря на обстрелы, активно налаживаются мирная жизнь и работа предприятий."Мы по косвенным признакам видим, сколько у нас людей, и то, что идет тенденция на увеличение – это однозначно. Например, по гуманитарной помощи. МЧС и правительство предоставляют право каждому жителю 15-километровой зоны получать гумпомощь, и это не просто кусок хлеба, а очень серьезная поддержка. Так вот если в марте у нас было 9,1 тысяч получателей в Новой Каховке, то в апреле - 11,7 тысяч, а на вчерашний день – уже 12,5 тысяч. И получает максимум треть. Так что увеличение идет", - заключил он.Ранее глава Новой Каховки сообщил об увеличении количества желающих получить российский паспорт. По его словам, люди хотят стать полноценными гражданами России, они видят преимущества и чувствуют поддержку, которые оказывает страна.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвоеВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортЖители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке
https://crimea.ria.ru/20230519/slukhi-o-moey-smerti-preuvelicheny--mer-novoy-kakhovki-o-popytke-pokusheniya-1128833551.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, общество, новые регионы россии, новости, безопасность, россия
Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения
Глава Новой Каховки Леонтьев: люди видят реалии и возвращаются, население города растет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Новую Каховку возвращаются люди, ранее уехавшие из-за украинских обстрелов, численность населения города продолжает расти. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Люди возвращаются, потому что видят все преимущества российской власти и российской системы, простоту получения документов. Огромная благодарность здесь сотрудникам паспортных столов и МФЦ за работу. Отмечу, что у многих людей мозги повернулись в другом направлении. Вся эта несостоятельность (Украины – ред.), бравурные заявления, контрнаступ и угрозы стереть всех в порошок… Но все же видят реалии, вот и все", - сказал он.
И одна из реалий заключается в том, что в городе, несмотря на обстрелы, активно налаживаются мирная жизнь и работа предприятий.
"Мы по косвенным признакам видим, сколько у нас людей, и то, что идет тенденция на увеличение – это однозначно. Например, по гуманитарной помощи. МЧС и правительство предоставляют право каждому жителю 15-километровой зоны получать гумпомощь, и это не просто кусок хлеба, а очень серьезная поддержка. Так вот если в марте у нас было 9,1 тысяч получателей в Новой Каховке, то в апреле - 11,7 тысяч, а на вчерашний день – уже 12,5 тысяч. И получает максимум треть. Так что увеличение идет", - заключил он.
Ранее глава Новой Каховки сообщил об увеличении
количества желающих получить российский паспорт. По его словам, люди хотят стать полноценными гражданами России, они видят преимущества и чувствуют поддержку, которые оказывает страна.
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