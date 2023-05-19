https://crimea.ria.ru/20230519/lyudi-vidyat-realii-i-vozvraschayutsya--glava-novoy-kakhovki-o-roste-naseleniya-1128834469.html

Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения

Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Люди видят реалии и возвращаются – глава Новой Каховки о росте населения

В Новую Каховку возвращаются люди, ранее уехавшие из-за украинских обстрелов, численность населения города продолжает расти. Об этом рассказал глава... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T16:48

2023-05-19T16:48

2023-05-19T16:48

новая каховка

владимир леонтьев

херсонская область

общество

новые регионы россии

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Новую Каховку возвращаются люди, ранее уехавшие из-за украинских обстрелов, численность населения города продолжает расти. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.И одна из реалий заключается в том, что в городе, несмотря на обстрелы, активно налаживаются мирная жизнь и работа предприятий."Мы по косвенным признакам видим, сколько у нас людей, и то, что идет тенденция на увеличение – это однозначно. Например, по гуманитарной помощи. МЧС и правительство предоставляют право каждому жителю 15-километровой зоны получать гумпомощь, и это не просто кусок хлеба, а очень серьезная поддержка. Так вот если в марте у нас было 9,1 тысяч получателей в Новой Каховке, то в апреле - 11,7 тысяч, а на вчерашний день – уже 12,5 тысяч. И получает максимум треть. Так что увеличение идет", - заключил он.Ранее глава Новой Каховки сообщил об увеличении количества желающих получить российский паспорт. По его словам, люди хотят стать полноценными гражданами России, они видят преимущества и чувствуют поддержку, которые оказывает страна.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвоеВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортЖители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке

https://crimea.ria.ru/20230519/slukhi-o-moey-smerti-preuvelicheny--mer-novoy-kakhovki-o-popytke-pokusheniya-1128833551.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, общество, новые регионы россии, новости, безопасность, россия