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Где в Симферополе и пригороде до вечера не будет воды
Где в Симферополе и пригороде до вечера не будет воды - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Где в Симферополе и пригороде до вечера не будет воды
Больше 20 улиц крымской столицы и пригородные села в пятницу до вечера останутся без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T10:49
2023-05-19T10:49
2023-05-19T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц крымской столицы и пригородные села в пятницу до вечера останутся без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Отмечается, что до 20:00 без воды жители Симферополя по адресам: ул. Героев Сталинграда, ул. Марка Донского, ул. Валдайская, ул. Енисейская, ул. Иртышская, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Маршала Василевского, ул. Ленская, Байкальский проезд, ул. Узловая, пер. Химический, ул. Тав-Даир, ул. Аджы-Эли, ул. Чешмеджи, ул. Дертколь, ул. Дерекой, ул. Буюк-Яшлав, ул. Калымтай, ул. Карагач, ул. Армутлык, пер. Армутлык.Кроме того, не будет водоснабжения в селах Дубки, Перово (частично) и Мирное (ул. Акъ-Меджит, ул. Алма-Тамак, ул. Каранфиль), а также на прилегающих улицах и переулках.Для горожан организован подвоз питьевой воды по определенному графику:Отключение в других городах КрымаТакже до 17:00 в пятницу без воды в Феодосии абоненты по улицам Земская, пр. Айвазовского, Назукина, Десантников, В. Коробкова, Горького.В Керчи до 14:00 отключены от водоснабжения Чкаловский переулок и улица Чкалова, 104-154, а также ул. Нижняя Садовая, ул. Верхняя Садовая, ул. Крутая, ул. Рудневой.В Раздольненском районе без воды остались жители села Ботаническое.Также без воды останутся Джанкой: ул. Гагарина, ул. Парковая, ул. Суворова, ул. Александровская(частично), пер. Азовский, пер. Днепропетровский. В Алуште село Малореческое (ул. Садовая) и Зеленогорье (ул. Койдешлер). Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работыВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуМассовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газа
https://crimea.ria.ru/20230504/stress-preodolen-chto-v-krymu-s-vodnymi-zapasami-1128530150.html
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Где в Симферополе и пригороде до вечера не будет воды
Симферополь и еще 5 муниципалитетов Крыма до вечера остались без воды из-за ремонта
10:49 19.05.2023 (обновлено: 10:50 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц крымской столицы и пригородные села в пятницу до вечера останутся без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Отмечается, что до 20:00 без воды жители Симферополя по адресам: ул. Героев Сталинграда, ул. Марка Донского, ул. Валдайская, ул. Енисейская, ул. Иртышская, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Маршала Василевского, ул. Ленская, Байкальский проезд, ул. Узловая, пер. Химический, ул. Тав-Даир, ул. Аджы-Эли, ул. Чешмеджи, ул. Дертколь, ул. Дерекой, ул. Буюк-Яшлав, ул. Калымтай, ул. Карагач, ул. Армутлык, пер. Армутлык.
Кроме того, не будет водоснабжения в селах Дубки, Перово (частично) и Мирное (ул. Акъ-Меджит, ул. Алма-Тамак, ул. Каранфиль), а также на прилегающих улицах и переулках.
Для горожан организован подвоз питьевой воды по определенному графику:
—ул. Г. Сталинграда, 13 с 10:00 до 13:00
—ул. Г. Сталинграда, 25 с 13:00 до 17:00
—ул. Обская, 3 с 10:00 до 13:00
—на пересечении улиц М. Донского и М. Василевского с 13:00 до 17:00
—ул. Карагач, 1 с 10:00 до 13:00
—в селе Мирное, по ул. Ак-Меджит,1 с 13:00 до 17:00
Отключение в других городах Крыма
Также до 17:00 в пятницу без воды в Феодосии абоненты по улицам Земская, пр. Айвазовского, Назукина, Десантников, В. Коробкова, Горького.
В Керчи до 14:00 отключены от водоснабжения Чкаловский переулок и улица Чкалова, 104-154, а также ул. Нижняя Садовая, ул. Верхняя Садовая, ул. Крутая, ул. Рудневой.
В Раздольненском районе без воды остались жители села Ботаническое.
Также без воды останутся Джанкой: ул. Гагарина, ул. Парковая, ул. Суворова, ул. Александровская(частично), пер. Азовский, пер. Днепропетровский. В Алуште село Малореческое (ул. Садовая) и Зеленогорье (ул. Койдешлер).
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