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Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину
Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину
Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота на Северном молу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T17:05
2023-05-18T17:05
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота на Северном молу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне плановая тренировка силовиков проходила и в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова заранее предупредила об этом горожан и гостей курорта, призвав доверять только официальной информации.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко – в Евпатории тренируются силовикиЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
https://crimea.ria.ru/20230518/podryv-putey-i-upavshie-vagony-video-s-mesta-chp-v-krymu-1128805978.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, крым, правительство севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину

Развожаев: громкие звуки – тренировка расчетов ППДО с учебными стрельбами

17:05 18.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота на Северном молу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Накануне плановая тренировка силовиков проходила и в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова заранее предупредила об этом горожан и гостей курорта, призвав доверять только официальной информации.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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