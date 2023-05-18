https://crimea.ria.ru/20230518/zvuki-strelby-v-sevastopole--gubernator-nazval-prichinu-1128809443.html

Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину

Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота на Северном молу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T17:05

2023-05-18T17:05

2023-05-18T17:05

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота на Северном молу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне плановая тренировка силовиков проходила и в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова заранее предупредила об этом горожан и гостей курорта, призвав доверять только официальной информации.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения армии и флота, а также силовых структур как на берегу, так и в акватории Черного моря. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко – в Евпатории тренируются силовикиЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности

https://crimea.ria.ru/20230518/podryv-putey-i-upavshie-vagony-video-s-mesta-chp-v-krymu-1128805978.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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