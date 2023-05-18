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Четверг в Крыму будет жарким и ветряным - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Четверг в Крыму будет жарким и ветряным
Четверг в Крыму будет жарким и ветряным - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Четверг в Крыму будет жарким и ветряным
В четверг антициклон принесет в Крым 25 градусов тепла и сильный ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В четверг антициклон принесет в Крым 25 градусов тепла и сильный ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +23…25 градусов.В Ялте и Алуште сухо. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем +21...23.В Евпатории, Судаке и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем будет до 24 градусов тепла.В Крыму 18 и 19 мая действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Кроме того, в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСЛетняя жара идет в Крым
https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html
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Четверг в Крыму будет жарким и ветряным

В четверг в Крыму ожидается до 25 градусов тепла и сильный ветер

00:01 18.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в крымских горах
Весна в крымских горах - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В четверг антициклон принесет в Крым 25 градусов тепла и сильный ветер. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"В Крыму ожидается солнечная, но ветренная погода, определяемая юго-восточной периферией антициклона. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 18-19 мая в центральных, западных и восточный районах усилится до 17-22 м/с", - предупредили синоптики.
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В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +23…25 градусов.
В Ялте и Алуште сухо. Ночью температура воздуха составит +15...17, днем +21...23.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем будет до 24 градусов тепла.
В Крыму 18 и 19 мая действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Кроме того, в среду в Крыму объявили четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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