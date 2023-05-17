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Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без воды

Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без воды

Более 20 улиц Симферополя и три пригородных села с вечера четверга на день останутся без воды. Об этом сообщает Симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T17:45

2023-05-17T17:45

2023-05-17T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и три пригородных села с вечера четверга на день останутся без воды. Об этом сообщает Симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма"."В связи с производством аварийно-восстановительных работ на насосной станции "Дертколь" c 23:00 18 мая и до 20:00 19 мая будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.19 мая будет осуществляться подвоз питьевой воды. График подвоз будет размещен дополнительно. Жителям указанных улиц рекомендует иметь запас воды на период проведения работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключенийМассовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газаАвария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитана

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