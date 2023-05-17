Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без воды
Более 20 улиц Симферополя и пригородные села 18-19 мая останутся без воды
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДаже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и три пригородных села с вечера четверга на день останутся без воды. Об этом сообщает Симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма".
"В связи с производством аварийно-восстановительных работ на насосной станции "Дертколь" c 23:00 18 мая и до 20:00 19 мая будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попадают симферопольские улицы Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайская, Енисейская, Иртышская, Обская, Амурская, Маршала Василевского, Ленская, Байкальский проезд, Узловая, пер. Химический, Тав-Даир, Аджы-Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк-Яшлав, Калымтай, Карагач, Армутлык и одноименный переулок. Кроме того, не будет воды в селах Перово(частично), Дубки, Мирное (улицы Акъ-Меджит, Алма-Тамак, Каранфиль), а также прилегающие улицы и переулки.
19 мая будет осуществляться подвоз питьевой воды. График подвоз будет размещен дополнительно. Жителям указанных улиц рекомендует иметь запас воды на период проведения работ.
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