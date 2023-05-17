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Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений
Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений
В среду часть потребителей Симферополя и еще восьми населенных пунктов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T11:14
2023-05-17T11:14
крым
симферополь
евпатория
судак
алушта
белогорский район
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красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В среду часть потребителей Симферополя и еще восьми населенных пунктов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". Симферополь без водыПо данным предприятия, до 20 часов в среду без водоснабжения останутся жители крымской столицы по адресам Героев Сталинграда, 7, 9. С 14 до 16 часов к указанным домам организуют подвоз питьевой воды.До 15 часов в Симферополе без воды улицы Шевченко, Дружбы, Баррикадная, Соколиная, Красных Зорь, Днепровская, частично Залесская. До 13.00 - улицы Фрунзе, 8, 10, 12, Киевская, 44, 46, 48, Мокроусова, 12,14.Отключения в других городах КрымаДо 15 часов без воды село Щербаково Красногвардейского района, до 16.00 улицы Киевская и 50-летия Октября в поселке Красногвардейское.В Евпатории до 17.00 без воды проспект Ленина, 20/27.В Феодосии до пяти часов вечера отключения по улицам Первушина, Керченскому шоссе, Чкалова, Целинной, Сельской и в одноименном переулке, также без воды школа № 9. Потребителей обещают обеспечить привозной водой.В Судаке в первой половине дня без водоснабжения частично улица Маршала Еременко, также улицы Садовая и Юбилейная в Грушевке, в Солнечной Долине - улица Черноморская, 18, 20, 22.В Алуште до часу дня отключения по Судакской, Платановой, Ленина, Таврической, в переулках Спортивном, Заводском, Коллективном, а также по улицам Ленина, Горького, Карла Маркса и в Заводском переулке в селе Приветном.В Белогорском районе до 15 часов без воды село Кирпичное, в Ленинском районе, также до трех часов дня - Мысовое и частично Луговое.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газаАвария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаВ Крыму подвели итоги отопительного сезона
https://crimea.ria.ru/20230510/zapasy-vlagi-i-slabyy-moroz-v-krymu-otsenili-prognozy-na-urozhay-1128647894.html
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крым, симферополь, евпатория, судак, алушта, белогорский район, ленинский район, красногвардейский район, феодосия, жкх, жкх крыма и севастополя, вода в крыму, вода крыма, общество, новости крыма
Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений

"Вода Крыма": девять муниципалитетов Крыма в среду останутся без воды из-за ремонтов

11:14 17.05.2023
 
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Раковина - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В среду часть потребителей Симферополя и еще восьми населенных пунктов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Симферополь без воды

По данным предприятия, до 20 часов в среду без водоснабжения останутся жители крымской столицы по адресам Героев Сталинграда, 7, 9. С 14 до 16 часов к указанным домам организуют подвоз питьевой воды.
До 15 часов в Симферополе без воды улицы Шевченко, Дружбы, Баррикадная, Соколиная, Красных Зорь, Днепровская, частично Залесская. До 13.00 - улицы Фрунзе, 8, 10, 12, Киевская, 44, 46, 48, Мокроусова, 12,14.
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Отключения в других городах Крыма

До 15 часов без воды село Щербаково Красногвардейского района, до 16.00 улицы Киевская и 50-летия Октября в поселке Красногвардейское.
В Евпатории до 17.00 без воды проспект Ленина, 20/27.
В Феодосии до пяти часов вечера отключения по улицам Первушина, Керченскому шоссе, Чкалова, Целинной, Сельской и в одноименном переулке, также без воды школа № 9. Потребителей обещают обеспечить привозной водой.
В Судаке в первой половине дня без водоснабжения частично улица Маршала Еременко, также улицы Садовая и Юбилейная в Грушевке, в Солнечной Долине - улица Черноморская, 18, 20, 22.
В Алуште до часу дня отключения по Судакской, Платановой, Ленина, Таврической, в переулках Спортивном, Заводском, Коллективном, а также по улицам Ленина, Горького, Карла Маркса и в Заводском переулке в селе Приветном.
В Белогорском районе до 15 часов без воды село Кирпичное, в Ленинском районе, также до трех часов дня - Мысовое и частично Луговое.
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