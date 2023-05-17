https://crimea.ria.ru/20230517/simferopol-i-chast-kryma-do-vechera-bez-vody--karta-otklyucheniy-1128769824.html

Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений

Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Симферополь и часть Крыма до вечера без воды – карта отключений

В среду часть потребителей Симферополя и еще восьми населенных пунктов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

крым

симферополь

евпатория

судак

алушта

белогорский район

ленинский район

красногвардейский район

феодосия

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В среду часть потребителей Симферополя и еще восьми населенных пунктов Крыма останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". Симферополь без водыПо данным предприятия, до 20 часов в среду без водоснабжения останутся жители крымской столицы по адресам Героев Сталинграда, 7, 9. С 14 до 16 часов к указанным домам организуют подвоз питьевой воды.До 15 часов в Симферополе без воды улицы Шевченко, Дружбы, Баррикадная, Соколиная, Красных Зорь, Днепровская, частично Залесская. До 13.00 - улицы Фрунзе, 8, 10, 12, Киевская, 44, 46, 48, Мокроусова, 12,14.Отключения в других городах КрымаДо 15 часов без воды село Щербаково Красногвардейского района, до 16.00 улицы Киевская и 50-летия Октября в поселке Красногвардейское.В Евпатории до 17.00 без воды проспект Ленина, 20/27.В Феодосии до пяти часов вечера отключения по улицам Первушина, Керченскому шоссе, Чкалова, Целинной, Сельской и в одноименном переулке, также без воды школа № 9. Потребителей обещают обеспечить привозной водой.В Судаке в первой половине дня без водоснабжения частично улица Маршала Еременко, также улицы Садовая и Юбилейная в Грушевке, в Солнечной Долине - улица Черноморская, 18, 20, 22.В Алуште до часу дня отключения по Судакской, Платановой, Ленина, Таврической, в переулках Спортивном, Заводском, Коллективном, а также по улицам Ленина, Горького, Карла Маркса и в Заводском переулке в селе Приветном.В Белогорском районе до 15 часов без воды село Кирпичное, в Ленинском районе, также до трех часов дня - Мысовое и частично Луговое.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: часть Севастополя на три дня останется без газаАвария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаВ Крыму подвели итоги отопительного сезона

https://crimea.ria.ru/20230510/zapasy-vlagi-i-slabyy-moroz-v-krymu-otsenili-prognozy-na-urozhay-1128647894.html

крым

симферополь

евпатория

судак

алушта

белогорский район

ленинский район

красногвардейский район

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, евпатория, судак, алушта, белогорский район, ленинский район, красногвардейский район, феодосия, жкх, жкх крыма и севастополя, вода в крыму, вода крыма, общество, новости крыма