https://crimea.ria.ru/20230516/sposob-vyrazitsya-kulturno-chto-takoe-shevron-segodnya-1128728849.html

"Способ выразиться культурно": что такое шеврон сегодня

"Способ выразиться культурно": что такое шеврон сегодня - РИА Новости Крым, 16.05.2023

"Способ выразиться культурно": что такое шеврон сегодня

"Кто с ножом – тот и с мясом" – "говорит" злой цыпленок на нашивке. "Кусь за Русь" – предупреждает рыжий котик в военной экипировке. "Орки не отступают, а... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T08:29

2023-05-16T08:29

2023-05-16T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Кто с ножом – тот и с мясом" – "говорит" злой цыпленок на нашивке. "Кусь за Русь" – предупреждает рыжий котик в военной экипировке. "Орки не отступают, а уходят за патронами", "заявляет" житель "Мордора". На этом шевроне – портрет глава российского МИДа Сергея Лаврова. И надпись: есть такая работа – с дебилами разговаривать. Бывает, что переговорный процесс может идти не только на языке дипломатии, но и на языке силы. А на этой нашивке, сделанной в виде щита, изображен меч, монограмма имени Христа, альфа и омега, написано: "Ника. "Будь верен до смерти". Своим принципам, Христу. Бывают еще "Zлые Vaтники" и те, кто "Zа все хорошее" и "Кто, если не мы. Боги войны".С момента начала СВО появилось огромное количество тематических нашивок. Их используют не только военные, но и гражданские лица. Для первых – это знак принадлежности к конкретному роду войск, подразделению или же отношение к поставленным задачам и врагу, нередко с юмором (неуставные шевроны). Для вторых – способ выразить свою солидарность и поддержку нашим военным, заявить о своей гражданской позиции. РИА Новости Крым решил разобраться, почему шевроны теперь носят не только военные, а тематические нашивки стали неким новым культурным явлением.Нашивки носили еще в Древнем Риме"Нашивки и шевроны – своеобразные знаки отличия. В первобытную эпоху такими опознавательными символами служили татуировки, украшения из перьев, костей, ракушек. Первые прототипы шевронов известны еще со времен древнекитайского государства Шань-Инь, где их носил император и его приближенные. В дальнейшем такие изделия стали указывать на должность и статус. Известны прообразы нашивок и в Древнем Риме – у военных подразделений, когорт были свои эмблемы, которые носили на груди. Позднее они распространились по всей территории Европы", - рассказывает кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии КФУ Юлия Курамшина.При французском короле Людовике XIII слово "шеврон" "chevron" (с фр. "стропила", т.к. имели треугольную форму) стало употребляться в современном значении. Они могли являться отличительными знаками командиров, указывать на количество ранений или лет, проведенных на службе."С середине 1950-х годов использование шевронов стало более свободным, они перестали быть исключительно военным атрибутом и вошли в массовую культуру. Их начали пришивать на куртки, свитера, кепки, спортивные костюмы и спецодежду", - продолжает она. И уточняет, что законодателем "моды" на нашивки были США, откуда пошел термины "Patch" (с англ. "заплатка", "нашивка"), и "Service Stripe" (англ. "служебная полоска"). "Шевронами" в России называют нарукавные нашивки, что не совсем корректно (настоящий шеврон – "угольник" или "галка" – имеет форму буквы V) и нашивается на военную униформу. Раньше он указывал на ранг, информировал о длительности службы, статусе военного и размере финансового жалования.Сейчас шевроном стали называть все нашивки. И они так или иначе указывают на принадлежность к определенной группе, объединяют людей со схожим мироощущением и миропониманием."Если говорить о тематических нашивках, которые появились с момента начала СВО, то очевидно, что люди, маркирующие ими свою одежду, выражают так солидарность и поддержку нашим военным, собственную гражданскую позицию, сопричастность происходящим событиям. По этим символам мы идентифицируем собеседника, различаем "своих" и "чужих", позиционируем себя", - заключает культуролог Курамшина.Идет милитаризация обществаСообщения о ситуации в ходе СВО, новости об усилении на флангах, увеличении оборонного бюджета и новых видах вооружения – все это провоцирует интерес к военной атрибутике – шевронам, знакам отличия и другим символам в современной военной культуре. В этом убежден кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии КФУ Андрей Синичкин."Каждая культурная среда воспроизводится вокруг в мире, милитаризация отражается и культурно. Появление военной атрибутики в гражданском обществе – это след влияния современных событий на развитие культуры", - говорит он.По его словам, шевроны и нашивки – некая субкультурная ситуация. Современная мода на стиль милитари, которая началась 2013-2014 годах, сохраняется до сих пор."Символика позволяет мгновенно определять человека, являясь самым быстрым путем культурного представления. Ведь на словах выразить себя культурно не всегда получается. Да, грамотная речь идентифицирует образованного человека, но ведь для того, чтобы воспринять его через речь, надо слушать. На это нужно время, а благодаря символам это можно сделать мгновенно", - объяснят культуролог.Символы и знаки для человека очень важны, поскольку одна из первых форм нашего мышления – магическая. Оттого человек верит в сверхъестественное, в силу вещей и окружающего – в гороскопы, приметы и удачу, которую принесет нашивка."Эта вера, несмотря на ее абсурдность с научной точки зрения, добавляет уверенности, поддерживает в каких-то ситуациях, помогает легче переносить тяготы. Веришь в символы – и это приносит пользу", - говорит Синичкин.Нашивка как знак воинской элитыВнешний вид и место нахождения штатных шевронов регламентированы приказом Минобороны РФ № 300 от 22 июня 2015 года. Шутливые нашивки в этот перечень не входят. Но они и не запрещены. Так появляются нашивки с надписями: "Не беги – умрешь уставшим", "Уверенный пользователь "ПК" "Zенитно-ракетные пираты". И тысячи других. Тогда как российским военным в зоне СВО помогает юмор и самоирония, украинские боевики нередко использует символику германского вермахта и частей СС времен Второй Отечественной, выпячивая свою нацистскую сущность. Здесь и свастика, и "волчий клык", и черное солнце."В советское время нашивка называлась "штатом". Такой "штат" когда-то носил и я, и очень этим гордился. Помню элитность сделали для десантников – голубые нашивки с парашютом, которые они носили не только на парадной форме, но и на полевой. Для военного – любая нашивка – это знак того, что мы лучшие, мы – элита", - вспоминает военный историк, подполковник запаса Сергей Ченнык.По его словам, в Первой Мировой войне и в немецкой, и в российской армии, создавались ударные части, у которых были специальные нашивки с черепом и костями."Но чтобы сделать такую нашивку, нужно было сначала получить это право. В английской и французской армии эти части назывались элитными. Отличались и более высоким жалованием. В русской армии в пехотном батальоне была гренадерская рота – это были лучшие солдаты, как и в егерской роте", - говорит он.Гренадинцы носили "Гренаду об одном огне – это знак на шпиле островерхой каски, символизирующий взрывающуюся гранату-гренаду. Есть еще гренады "о трех огнях". На бляхах у ремней в позапрошлом веке был орел "в сиянии солнца".В Крымскую войну, когда ввели в Севастополь 2-й и 8-й пешие казачьи батальоны, появились пластуны – они работали в разведке, были снайперами, им на форму нашивали отличительные козыри красного цвета.Как отмечает Ченнык, "отличительные знаки" это, как правило, плоды тренч-арта или "окопного творчества", когда "солдатам в минуты затишья, нечем заниматься и выдумывают, шьют, рисуют". Это направление было особенно популярно в Первую Мировую войну, повально встречалось в английской армии."В Великую Отечественную нашивки тоже были. Нагрудный гвардейский знак – это символ мужества бойцов и офицеров, а также войсковых соединений. В 1942-м сделали нарукавный знак для личного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей. Он изготавливался из черного сукна и окантовывался красным, две скрещенные пушки в центре. Нашивался на правый рукав. Части противотанковой обороны называли смертниками, или "Прощай, Родина!". Еще говорили: ствол долгий, а жизнь короткая", - рассказывает историк.По его словам, в Афганскую войну также появились части элитные, которые получали нашивки, "в основном самопальные", "сначала боролись со всеми этими десантными и горными частями, но потом офицеры махнули рукой, раз солдатам нравится, то пусть". Знаки стали наносить также и на технику."Сейчас в СВО – вал нашивок. Их носят и военные, и гражданские, которые поддерживают спецоперацию. У нас часто нашивают "Z". Это хорошо, но почему не "V" или "О"? Ребята тех группировок делают не меньше. Мне, например, очень нравится красный тактический военный шеврон "Отважные" (Центральный военный округ), - признается он. И добавляет: Под артиллерией атеистов не бывает. Но Бог далеко, солдату хочется иметь рядом кокой-то еще символ. Так делают нашивки".Вышивка бывает разнойТри года назад художник-график Оксана Передерий, находясь в декрете, предложила мужу купить профессиональную машинку для вышивки, "захотелось ей". Все отговорили сначала, ведь вещь недешевая, пришлось тратить накопленные средства, занимать деньги. Но она решилась. Так семья стала заниматься брендированием офисов, ресторанов, делать вышивку на одежде, вышивать картины, а позже и шевроны.Часто военные просят вышить на шевроне их позывные, группу крови, триколоры, "зетки" или сделать дизайнерскую нашивку с указанием военной специальности. Есть и стандартные: МВД, МЧС, ЧВК "Вагнер"."Просят сделать самые разные шевроны. Мы не за все беремся. Агрессивные и ругательные не шьем. Ведь на этой же машинке вышиваем церковное облачение, делаем православное шевроны", - говорит Оксана.По ее словам, нашивка с черепом не считается агрессивной, потому череп символизирует голову Адама, это "православная символика"."Стараемся делать больше шевронов с православной тематикой, чтобы поддерживать наших ребят, чтобы укреплять дух их. Без Христа победы не будет", - поддерживает разговор муж Вадим.Шьют шевроны на заказЧетыре натяжения нити, 15 иголок, две рамы разного размера и способность самостоятельно менять цвет нити. Это профессиональная швейная машина, весом в 300 кг, делает она очень много – от обычной надписи до вышивки картин на полотне.Рядом с промышленной стоит бытовая машинка, "тоже помощница". Предназначена для небольших объемов, какие-то операции она делает даже аккуратнее."За день мы вышивает не больше 50 шевронов. Теоретически можно вышить и 100 шевронов. Но это вряд ли получится, ведь от работы она нагревается, нитка рвется. Машине надо давать время остывать, смазывать ее", - объясняет Вадим.По специальности он автослесарь. Смазать, запялить раму, заправить машину, придать ткани статичность и закупить материал – все это входит в его обязанности. Дизайнерский процесс, без которого нельзя работать, ложится па плечи супруги."Ребята находятся на территории СВО, рисуют на бумаге то, что хотят увидеть на шевроне, фотографируют, отправляют нам. При помощи специальной компьютерной программы обрабатываю рисунок. Машина адаптирует его под вышивку и работает, стежок за стежком", - объясняет Оксана.На обрисовку шеврона могут потребоваться сутки. Еще примерно столько же времени нужно, чтобы выполнить заказ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО"Черная смерть": самые яркие операции русских морпеховСтарая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО

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https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

сво, общество, безопасность, армия и флот, мнения, авторы, патриотическое воспитание, видео