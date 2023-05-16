https://crimea.ria.ru/20230516/razrukha-v-golove-nash-otvet-na-lozh-zelenskogo-o-kryme--1128762083.html

Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме

Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме

Владимир Зеленский снова отметился громким заявлением о Крыме. На этот раз он пожаловался европейцам, что на российском полуострове "нет вообще ничего: ни... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T18:34

2023-05-16T18:34

2023-05-16T18:39

крым

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снова отметился громким заявлением о Крыме. На этот раз он пожаловался европейцам, что на российском полуострове "нет вообще ничего: ни туризма, ни экономики, ни развития", и "восстанавливать" его придется "очень долго". По всей видимости, перманентные фантомные боли от утраты Крыма уже провоцируют у лидера киевского режима форменные галлюцинации. Хотя, скорее всего, можно говорить о целенаправленной лжи и игре на западную публику. Зеленский, сожалея о "разрухе" в Крыму, даже прослезился, видимо, искренне поверив собственным сказкам. Одно слово – артист. Как бы там ни было, а оставить без внимания эту реплику мы не могли, напомнив Владимиру Александровичу знаменитое изречение профессора Преображенского из книги киевлянина Булгакова "Собачье сердце": разруха не в клозетах, а в головах. В данном случае – в одной конкретной голове… Потому продемонстрируем украинскому президенту лишь малую часть того, что было создано в Крыму после возвращения полуострова в Россию.Инвестиции и экономикаС 2014 года в экономику российского Крыма вложен 1 триллион 439 миллиардов рублей инвестиций. В республике реализуется более 1,5 тыс. проектов с общим объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей. Только за последний год заключено 167 инвестсоглашений с заявленным объемом инвестиций свыше 270 млрд рублей.Объем валового регионального продукта Крыма за девять лет превысил 705 млрд рублей. Это почти вчетверо больше, чем на момент вхождения полуострова в состав РФ.Транспортная и энергетическая инфраструктураИменно с этими сферами в российском Крыму связана реализация наиболее масштабных проектов, которыми по праву гордится не только полуостров, но и вся страна. В их числе Крымский мост – самый длинный в Европе протяженностью 19 км, а также аэровокзальный комплекс "Крымская волна" площадью 78 тысяч квадратных метров, рассчитанный на обслуживание 6,5 миллионов пассажиров в год. Построены четырехполосная трасса "Таврида" протяженностью 258 км, Таврическая и Балаклавская ТЭС суммарной производительной мощностью 940 мегаватт, что составляет около 90% от всего энергопотребления региона.Курорты и туризмВ 2014-2022 годах полуостров посетили почти 56 миллионов туристов. Рекордом отметился позапрошлый год, когда в Крыму отдохнули 9,4 млн человек. Для сравнения: самый большой турпоток в регион в украинский период составлял 5,5 млн отдыхающих.За последние девять лет в регионе построено более 60 и модернизировано более 500 отелей. Сегодня в Крыму работает более 1100 классифицированных объектов, в том числе 91 санаторий. Всесезонно принимают гостей порядка 200 гостиниц, из них 65 санаториев. При этом в ближайшие два-три года планируется увеличить номерной фонд минимум на 4-5 тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей >>Также принципиально изменилась транспортная инфраструктура, создаются новые туристические маршруты и объекты показа. Количество благоустроенных пляжей, где работают спасатели, увеличилось с 230 до 446. Также строятся и реконструируются канализационно-очистные сооружения в курортных городах и поселках.Сельское хозяйствоЗа девять лет в составе России сельскохозяйственная отрасль республики получила больше 20,8 миллиардов рублей. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 19,5%, в том числе продукции растениеводства – на 50%.Посевные площади увеличены на 27,5%, совокупное производство пищевых продуктов выросло в полтора раза.Местные аграрии высадили более 7,5 тысячи гектаров садов и более 7 тысяч гектаров виноградников. Темпы закладки плодовых садов в Крыму увеличился в четыре раза, а виноградников – почти в 10 раз. Производство плодов и ягод выросло в 2,7 раза, винограда и овощей – в два раза.С запуском Северо-Крымского канала, который в 2014 году перекрыли именно киевские "восстановители", в Крыму начало возрождаться рисоводство. В прошлом году рисоводы собрали около 6 тысяч тонн зерна, в этом году планируется собрать уже 20 тысяч тонн.Также реализованы масштабные инвестпроекты: крупнейший в Крыму тепличный комбинат "Белогорский" площадью более 17 гектаров, плодохранилище "Фрукты Старого Крыма" в Кировском районе общим объемом 16 тысяч тонн, высокомеханизированный молочно-товарный комплекс "Крым-Фарминг" в Первомайском районе мощностью более 26 тысяч тонн молока в год и другие.Жилищное строительствоЗа девять лет построено почти два миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Только по итогам прошлого года в республике было введено почти 930 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордом для региона. Всего до 2030 года будет введено порядка 11 млн "квадратов" нового жилья.Социальная сфераЗа весь период нахождения в составе РФ в Крыму построено семь школ на 5300 мест, а до конца 2027 года возведут еще 14. Кроме того, появились 137 детских садов более чем на 36 тысяч мест.В сфере здравоохранения построены и открыты многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе, созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте, новое паллиативное детское отделение на базе Республиканской детской клинической больницы.Также в Крыму установили 30 модульных подстанций базирования бригад скорой помощи, построено или отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Учреждения здравоохранения получили более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, 33 передвижных диагностических комплексов, 326 автомобилей скорой медицинской помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.

https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

https://crimea.ria.ru/20230310/krymskie-kardiologi-vpervye-proveli-operatsiyu-na-sosudakh-serdtsa-i-shei-1127467759.html

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