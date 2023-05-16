https://crimea.ria.ru/20230516/razrukha-v-golove-nash-otvet-na-lozh-zelenskogo-o-kryme--1128762083.html
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский снова отметился громким заявлением о Крыме. На этот раз он пожаловался европейцам, что на российском полуострове "нет вообще ничего: ни... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T18:34
2023-05-16T18:34
2023-05-16T18:39
крым
новости крыма
владимир зеленский (президент украины)
экономика
крымский мост
трасса таврида
энергосистема крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
сельское хозяйство
недвижимость в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снова отметился громким заявлением о Крыме. На этот раз он пожаловался европейцам, что на российском полуострове "нет вообще ничего: ни туризма, ни экономики, ни развития", и "восстанавливать" его придется "очень долго". По всей видимости, перманентные фантомные боли от утраты Крыма уже провоцируют у лидера киевского режима форменные галлюцинации. Хотя, скорее всего, можно говорить о целенаправленной лжи и игре на западную публику. Зеленский, сожалея о "разрухе" в Крыму, даже прослезился, видимо, искренне поверив собственным сказкам. Одно слово – артист. Как бы там ни было, а оставить без внимания эту реплику мы не могли, напомнив Владимиру Александровичу знаменитое изречение профессора Преображенского из книги киевлянина Булгакова "Собачье сердце": разруха не в клозетах, а в головах. В данном случае – в одной конкретной голове… Потому продемонстрируем украинскому президенту лишь малую часть того, что было создано в Крыму после возвращения полуострова в Россию.Инвестиции и экономикаС 2014 года в экономику российского Крыма вложен 1 триллион 439 миллиардов рублей инвестиций. В республике реализуется более 1,5 тыс. проектов с общим объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей. Только за последний год заключено 167 инвестсоглашений с заявленным объемом инвестиций свыше 270 млрд рублей.Объем валового регионального продукта Крыма за девять лет превысил 705 млрд рублей. Это почти вчетверо больше, чем на момент вхождения полуострова в состав РФ.Транспортная и энергетическая инфраструктураИменно с этими сферами в российском Крыму связана реализация наиболее масштабных проектов, которыми по праву гордится не только полуостров, но и вся страна. В их числе Крымский мост – самый длинный в Европе протяженностью 19 км, а также аэровокзальный комплекс "Крымская волна" площадью 78 тысяч квадратных метров, рассчитанный на обслуживание 6,5 миллионов пассажиров в год. Построены четырехполосная трасса "Таврида" протяженностью 258 км, Таврическая и Балаклавская ТЭС суммарной производительной мощностью 940 мегаватт, что составляет около 90% от всего энергопотребления региона.Курорты и туризмВ 2014-2022 годах полуостров посетили почти 56 миллионов туристов. Рекордом отметился позапрошлый год, когда в Крыму отдохнули 9,4 млн человек. Для сравнения: самый большой турпоток в регион в украинский период составлял 5,5 млн отдыхающих.За последние девять лет в регионе построено более 60 и модернизировано более 500 отелей. Сегодня в Крыму работает более 1100 классифицированных объектов, в том числе 91 санаторий. Всесезонно принимают гостей порядка 200 гостиниц, из них 65 санаториев. При этом в ближайшие два-три года планируется увеличить номерной фонд минимум на 4-5 тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.Инвестиции в туризм Крыма за год превысили 150 млрд рублей >>Также принципиально изменилась транспортная инфраструктура, создаются новые туристические маршруты и объекты показа. Количество благоустроенных пляжей, где работают спасатели, увеличилось с 230 до 446. Также строятся и реконструируются канализационно-очистные сооружения в курортных городах и поселках.Сельское хозяйствоЗа девять лет в составе России сельскохозяйственная отрасль республики получила больше 20,8 миллиардов рублей. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 19,5%, в том числе продукции растениеводства – на 50%.Посевные площади увеличены на 27,5%, совокупное производство пищевых продуктов выросло в полтора раза.Местные аграрии высадили более 7,5 тысячи гектаров садов и более 7 тысяч гектаров виноградников. Темпы закладки плодовых садов в Крыму увеличился в четыре раза, а виноградников – почти в 10 раз. Производство плодов и ягод выросло в 2,7 раза, винограда и овощей – в два раза.С запуском Северо-Крымского канала, который в 2014 году перекрыли именно киевские "восстановители", в Крыму начало возрождаться рисоводство. В прошлом году рисоводы собрали около 6 тысяч тонн зерна, в этом году планируется собрать уже 20 тысяч тонн.Также реализованы масштабные инвестпроекты: крупнейший в Крыму тепличный комбинат "Белогорский" площадью более 17 гектаров, плодохранилище "Фрукты Старого Крыма" в Кировском районе общим объемом 16 тысяч тонн, высокомеханизированный молочно-товарный комплекс "Крым-Фарминг" в Первомайском районе мощностью более 26 тысяч тонн молока в год и другие.Жилищное строительствоЗа девять лет построено почти два миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Только по итогам прошлого года в республике было введено почти 930 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордом для региона. Всего до 2030 года будет введено порядка 11 млн "квадратов" нового жилья.Социальная сфераЗа весь период нахождения в составе РФ в Крыму построено семь школ на 5300 мест, а до конца 2027 года возведут еще 14. Кроме того, появились 137 детских садов более чем на 36 тысяч мест.В сфере здравоохранения построены и открыты многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе, созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте, новое паллиативное детское отделение на базе Республиканской детской клинической больницы.Также в Крыму установили 30 модульных подстанций базирования бригад скорой помощи, построено или отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Учреждения здравоохранения получили более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, 33 передвижных диагностических комплексов, 326 автомобилей скорой медицинской помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.
https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html
https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html
https://crimea.ria.ru/20230310/krymskie-kardiologi-vpervye-proveli-operatsiyu-na-sosudakh-serdtsa-i-shei-1127467759.html
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крым, новости крыма, владимир зеленский (президент украины), экономика, крымский мост, трасса таврида, энергосистема крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, сельское хозяйство, недвижимость в крыму, соцзащита, туризм в крыму, транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский снова отметился громким заявлением о Крыме. На этот раз он пожаловался европейцам, что на российском полуострове "нет вообще ничего: ни туризма, ни экономики, ни развития", и "восстанавливать" его придется "очень долго". По всей видимости, перманентные фантомные боли от утраты Крыма уже провоцируют у лидера киевского режима форменные галлюцинации. Хотя, скорее всего, можно говорить о целенаправленной лжи и игре на западную публику.
Зеленский, сожалея о "разрухе" в Крыму, даже прослезился, видимо, искренне поверив собственным сказкам. Одно слово – артист. Как бы там ни было, а оставить без внимания эту реплику мы не могли, напомнив Владимиру Александровичу знаменитое изречение профессора Преображенского из книги киевлянина Булгакова "Собачье сердце": разруха не в клозетах, а в головах. В данном случае – в одной конкретной голове…
Потому продемонстрируем украинскому президенту лишь малую часть того, что было создано в Крыму после возвращения полуострова в Россию.
Инвестиции и экономика
С 2014 года в экономику российского Крыма вложен 1 триллион 439 миллиардов рублей инвестиций. В республике реализуется более 1,5 тыс. проектов с общим объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей. Только за последний год заключено 167 инвестсоглашений с заявленным объемом инвестиций свыше 270 млрд рублей.
Объем валового регионального продукта Крыма за девять лет превысил 705 млрд рублей. Это почти вчетверо больше, чем на момент вхождения полуострова в состав РФ.
Транспортная и энергетическая инфраструктура
Именно с этими сферами в российском Крыму связана реализация наиболее масштабных проектов, которыми по праву гордится не только полуостров, но и вся страна. В их числе Крымский мост
– самый длинный в Европе протяженностью 19 км, а также аэровокзальный комплекс "Крымская волна" площадью 78 тысяч квадратных метров, рассчитанный на обслуживание 6,5 миллионов пассажиров в год. Построены четырехполосная трасса "Таврида" протяженностью 258 км, Таврическая и Балаклавская ТЭС суммарной производительной мощностью 940 мегаватт, что составляет около 90% от всего энергопотребления региона.
Курорты и туризм
В 2014-2022 годах полуостров посетили почти 56 миллионов туристов. Рекордом отметился позапрошлый год, когда в Крыму отдохнули 9,4 млн человек. Для сравнения: самый большой турпоток в регион в украинский период составлял 5,5 млн отдыхающих.
За последние девять лет в регионе построено более 60 и модернизировано более 500 отелей. Сегодня в Крыму работает более 1100 классифицированных объектов, в том числе 91 санаторий. Всесезонно принимают гостей порядка 200 гостиниц, из них 65 санаториев. При этом в ближайшие два-три года планируется увеличить номерной фонд минимум на 4-5 тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.
Также принципиально изменилась транспортная инфраструктура, создаются новые туристические маршруты и объекты показа. Количество благоустроенных пляжей, где работают спасатели, увеличилось с 230 до 446. Также строятся и реконструируются канализационно-очистные сооружения в курортных городах и поселках.
Сельское хозяйство
За девять лет в составе России сельскохозяйственная отрасль республики получила больше 20,8 миллиардов рублей. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 19,5%, в том числе продукции растениеводства – на 50%.
Посевные площади увеличены на 27,5%, совокупное производство пищевых продуктов выросло в полтора раза.
Местные аграрии высадили более 7,5 тысячи гектаров садов и более 7 тысяч гектаров виноградников. Темпы закладки плодовых садов в Крыму увеличился в четыре раза, а виноградников – почти в 10 раз. Производство плодов и ягод выросло в 2,7 раза, винограда и овощей – в два раза.
С запуском Северо-Крымского канала
, который в 2014 году перекрыли именно киевские "восстановители", в Крыму начало возрождаться рисоводство. В прошлом году рисоводы собрали около 6 тысяч тонн зерна, в этом году планируется собрать уже 20 тысяч тонн.
Также реализованы масштабные инвестпроекты: крупнейший в Крыму тепличный комбинат "Белогорский" площадью более 17 гектаров, плодохранилище "Фрукты Старого Крыма" в Кировском районе общим объемом 16 тысяч тонн, высокомеханизированный молочно-товарный комплекс "Крым-Фарминг" в Первомайском районе мощностью более 26 тысяч тонн молока в год и другие.
Жилищное строительство
За девять лет построено почти два миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Только по итогам прошлого года в республике было введено почти 930 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордом для региона. Всего до 2030 года будет введено порядка 11 млн "квадратов" нового жилья.
Социальная сфера
За весь период нахождения в составе РФ в Крыму построено семь школ на 5300 мест, а до конца 2027 года возведут еще 14. Кроме того, появились 137 детских садов более чем на 36 тысяч мест.
В сфере здравоохранения построены и открыты многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе, созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте, новое паллиативное детское отделение на базе Республиканской детской клинической больницы.
Также в Крыму установили 30 модульных подстанций базирования бригад скорой помощи, построено или отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Учреждения здравоохранения получили более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, 33 передвижных диагностических комплексов, 326 автомобилей скорой медицинской помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.