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В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник
В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник
В понедельник в Крыму сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T00:06
2023-05-15T00:06
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +11...13 градусов, днем потеплеет до +22.На предстоящей неделе, по информации центра погоды ФОБОС, потепление продолжится. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуЗапасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожайНа юге России выпал снег
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крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Крыму потеплеет до +24, без осадков

00:06 15.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер восточный 7-12 м/с, в среду отдельные порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24; в горах ночью +5…+10, днем +13…+18", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +11...13 градусов, днем потеплеет до +22.
На предстоящей неделе, по информации центра погоды ФОБОС, потепление продолжится. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.
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Крымская погодаКрымский гидрометцентрОбществоКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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