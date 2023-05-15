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В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник

В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 15.05.2023

В Крыму потеплеет до +24: прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Крыму сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T00:06

2023-05-15T00:06

2023-05-15T00:06

крымская погода

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится теплая, сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +11...13 градусов, днем потеплеет до +22.На предстоящей неделе, по информации центра погоды ФОБОС, потепление продолжится. Его пик придется на среду, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов и будет солнечно. Однако после этого на полуостров опять заглянет циклон, и пойдут ливни с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуЗапасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожайНа юге России выпал снег

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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