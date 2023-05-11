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На юге России выпал снег
На юге России выпал снег - РИА Новости Крым, 11.05.2023
На юге России выпал снег
Больше 20 см снега выпало минувшей ночью в горах под Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта "Роза Хутор". РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T11:17
2023-05-11T11:17
2023-05-11T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Больше 20 см снега выпало минувшей ночью в горах под Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта "Роза Хутор".Снежные осадки зарегистрированы на высоте 2 320 метров - Роза Пик.Эта зима в горах Сочи была теплой и малоснежной, из-за чего даже было перенесено открытие горнолыжного сезона. Закрытие состоялось в апреле. Май же преподнес сюрприз – и в горах фиксируются снегопады. В пресс-службе курорта уточнили, что часть туристических троп пока закрыта для прогулок. Их будут открывать по мере стаивания снега.Как сообщалось, в Крыму на 11 и 12 мая объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы ожидаются заморозки до – 2 градусов. Спасатели призвали жителей и гостей Крыма при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также принять меры по защите насаждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуВ Крыму ожидаются заморозкиКак спасти огород от заморозков
https://crimea.ria.ru/20230511/mayskie-zamorozki-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1128643644.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, новости, погода, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Больше 20 см снега выпало минувшей ночью в горах под Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта "Роза Хутор".
Снежные осадки зарегистрированы на высоте 2 320 метров - Роза Пик.
"Сегодня в первой половине дня облачная погода с кратковременными осадками, а во второй - обещает выглянуть солнце. Одевайтесь теплее, на Пике выпало 21 см свежего снега", - говорится в сообщении.
Эта зима в горах Сочи была теплой и малоснежной, из-за чего даже было перенесено открытие горнолыжного сезона. Закрытие состоялось в апреле. Май же преподнес сюрприз – и в горах фиксируются снегопады. В пресс-службе курорта уточнили, что часть туристических троп пока закрыта для прогулок. Их будут открывать по мере стаивания снега.
Как сообщалось, в Крыму на 11 и 12 мая объявлено штормовое предупреждение
. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы ожидаются заморозки до – 2 градусов. Спасатели призвали жителей и гостей Крыма при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также принять меры по защите насаждений.
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