https://crimea.ria.ru/20230511/na-yuge-rossii-vypal-sneg-1128654701.html

На юге России выпал снег

На юге России выпал снег - РИА Новости Крым, 11.05.2023

На юге России выпал снег

Больше 20 см снега выпало минувшей ночью в горах под Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта "Роза Хутор". РИА Новости Крым, 11.05.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Больше 20 см снега выпало минувшей ночью в горах под Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал горнолыжного курорта "Роза Хутор".Снежные осадки зарегистрированы на высоте 2 320 метров - Роза Пик.Эта зима в горах Сочи была теплой и малоснежной, из-за чего даже было перенесено открытие горнолыжного сезона. Закрытие состоялось в апреле. Май же преподнес сюрприз – и в горах фиксируются снегопады. В пресс-службе курорта уточнили, что часть туристических троп пока закрыта для прогулок. Их будут открывать по мере стаивания снега.Как сообщалось, в Крыму на 11 и 12 мая объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы ожидаются заморозки до – 2 градусов. Спасатели призвали жителей и гостей Крыма при понижении температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а также принять меры по защите насаждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуВ Крыму ожидаются заморозкиКак спасти огород от заморозков

https://crimea.ria.ru/20230511/mayskie-zamorozki-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1128643644.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, новости, погода, общество