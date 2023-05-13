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В Крыму назвали путь к спасению народа Украины и ее православной церкви

В Крыму назвали путь к спасению народа Украины и ее православной церкви - РИА Новости Крым, 13.05.2023

В Крыму назвали путь к спасению народа Украины и ее православной церкви

Спасти народ Украины и Украинскую православную церковь на ее исторической земле способен лишь военный разгром киевского режима. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T11:17

2023-05-13T11:17

2023-05-13T11:19

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захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Спасти народ Украины и Украинскую православную церковь на ее исторической земле способен лишь военный разгром киевского режима. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. По словам Константинова, украинские националисты продолжают воевать против собственного народа, что доказывают и отчеты СБУ о репрессиях и уголовных делах, и события, связанные с уничтожением православной церкви на Украине. Все тесно связано и свидетельствует о разрушении общества изнутри, считает он. Он подчеркнул, что под процесс уничтожения канонического православия на Украине подводится правовая основа. УПЦ уже утратила около тысячи своих храмов, и процесс продолжается неумолимо. И вот уже люди на Украине способны допустить снос часовни в центре Киева, на том самом месте, где находился первый каменный храм на Руси – Десятинная церковь, освященная 12 мая 996 года. По его мнению, ситуация с украинским обществом "запущена настолько, что прежде чем его излечить – денацифицировать, его следует победить – демилитаризировать". И для этого есть только один путь."Нужна военная победа, военный разгром киевского режима. Аморальное и сатанинское общество в любом случае нежизнеспособно, но чем раньше мы уничтожим формирующее его преступное государство, тем больше сможем спасти православных душ. Только после нашей победы мы сможем пресечь гонения на православие, восстановить историческую память у тех, кто впал в историческое беспамятство", – заключил глава Госсовета Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы" Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт

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