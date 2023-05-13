https://crimea.ria.ru/20230513/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-13-maya-1128702361.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 37 человек. РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T11:51

2023-05-13T11:51

2023-05-13T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 37 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 716 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Сводка по СевастополюВ городе заболели еще восемь человек, смертельных случаев нет.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 680 человек, выздоровели – 98 995. Скончались за весь период 2597.Сводка по РоссииВ России выявлено 3 027 новых случаев заражения, умерли 27 человек. Госпитализированы в медучреждения страны 605 человек, что меньше показателя предыдущих суток на 30%.Выздоровело за сутки 5 022 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияКовид в Крыму и Севастополе: данные за сутки

https://crimea.ria.ru/20230513/v-krymu-vtroe-vyrosla-zabolevaemost-kleschevym-borreliozom-1128702171.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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