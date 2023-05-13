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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 37 человек. РИА Новости Крым, 13.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 37 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 716 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Сводка по СевастополюВ городе заболели еще восемь человек, смертельных случаев нет.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 680 человек, выздоровели – 98 995. Скончались за весь период 2597.Сводка по РоссииВ России выявлено 3 027 новых случаев заражения, умерли 27 человек. Госпитализированы в медучреждения страны 605 человек, что меньше показателя предыдущих суток на 30%.Выздоровело за сутки 5 022 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияКовид в Крыму и Севастополе: данные за сутки
https://crimea.ria.ru/20230513/v-krymu-vtroe-vyrosla-zabolevaemost-kleschevym-borreliozom-1128702171.html
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, севастополь
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая

В Крыму и Севастополе заболели COVID-19 еще 36 человек

11:51 13.05.2023 (обновлено: 11:52 13.05.2023)
 
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© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 37 человек.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 716 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 962 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, за весь период – 209 324", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.

Сводка по Севастополю

В городе заболели еще восемь человек, смертельных случаев нет.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписано с выздоровлением 10 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 680 человек, выздоровели – 98 995. Скончались за весь период 2597.

Сводка по России

В России выявлено 3 027 новых случаев заражения, умерли 27 человек. Госпитализированы в медучреждения страны 605 человек, что меньше показателя предыдущих суток на 30%.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 21 регионе, снижение в 54 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 5 022 человека.
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