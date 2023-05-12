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Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирусом заболели 37 человек, смертельных случаев не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 40 пациентов.
2023-05-12T12:42
2023-05-12T12:42
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Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 35 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 688 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 947 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, за весь период – 209 285", - сообщается на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 429.Сводка по СевастополюВ городе заболели еще два человека, смертельных случаев не выявлено."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписан с выздоровлением шесть человек. На данный момент в больницах находится 16 пациентов, из них 14 - с подтвержденным COVID-19", - сообщает доперштаб по бороьбе с распространением COVID-19.Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 672 человека, выздоровели – 98 985. Скончались за весь период 2 597.Сводка по РоссииЗа последние сутки по стране выявлено 3,1 тысячи новых случаев коронавируса, скончались 28 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.За сутки в стране госпитализированы 864 человека, это на 5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация в остальных осталась без изменений."Выздоровели за сутки 5 587 человек, или на 12,1% больше в сравнении с 11 мая 2023 года. Выявлено 3 111 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 28 человек", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 больше не пандемияОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
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Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 37 человек

12:42 12.05.2023
 
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В Крыму и Севастополе за сутки коронавирусом заболели 37 человек, смертельных случаев не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 40 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 35 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 688 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 947 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 76 человек, за весь период – 209 285", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 429.
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Сводка по Севастополю

В городе заболели еще два человека, смертельных случаев не выявлено.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписан с выздоровлением шесть человек. На данный момент в больницах находится 16 пациентов, из них 14 - с подтвержденным COVID-19", - сообщает доперштаб по бороьбе с распространением COVID-19.
Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 672 человека, выздоровели – 98 985. Скончались за весь период 2 597.

Сводка по России

За последние сутки по стране выявлено 3,1 тысячи новых случаев коронавируса, скончались 28 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.
За сутки в стране госпитализированы 864 человека, это на 5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация в остальных осталась без изменений.
"Выздоровели за сутки 5 587 человек, или на 12,1% больше в сравнении с 11 мая 2023 года. Выявлено 3 111 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 28 человек", - говорится в сообщении.
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