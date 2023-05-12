https://crimea.ria.ru/20230512/nochnye-zamorozki-i-dnevnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1128674838.html

Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду, в некоторых районах ночью ожидаются заморозки на почве,... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T00:01

2023-05-12T00:01

2023-05-12T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

общество

крым

севастополь

симферополь

ялта

алушта

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду, в некоторых районах ночью ожидаются заморозки на почве, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17…19В Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью + 6…8 градусов, днем до +18.На территории Крыма действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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