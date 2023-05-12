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Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду, в некоторых районах ночью ожидаются заморозки на почве,... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T00:01
2023-05-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду, в некоторых районах ночью ожидаются заморозки на почве, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17…19В Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью + 6…8 градусов, днем до +18.На территории Крыма действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
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96
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Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму заморозки на почве ночью и до +20 днем

00:01 12.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение роз в ботаническом саду Крымского федерального университета
Цветение роз в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду, в некоторых районах ночью ожидаются заморозки на почве, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2, днем столбики термометров поднимутся до +15…20, в горах до +8…13 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17…19
В Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью + 6…8 градусов, днем до +18.
На территории Крыма действует штормовое предупреждение.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоКрымСевастопольСимферопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
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