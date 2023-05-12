https://crimea.ria.ru/20230512/naletchik-s-nozhnitsami-napal-na-ofis-mikrozaymov-v-sevastopole-1128694919.html

Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе

Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе

30-летний житель Севастополя с ножницами и в медицинской маске ограбил офис микрозаймов, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T18:16

2023-05-12T18:16

2023-05-12T18:16

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 30-летний житель Севастополя с ножницами и в медицинской маске ограбил офис микрозаймов, сообщает пресс-служба полиции города.Происшествия случилось несколько дней назад. По данным ведомства, подозреваемый в медицинской маске и кепке вечером зашел в офис кредитного учреждения, стал угрожать его сотруднице ножницами и потребовал передать ему выручку из кассы. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала два конверта, в которых находились 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан полицейскими при силовой поддержке спецназа на улице в одном из дворов города.Теперь фигурант предстанет перед судом за разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 летВ Севастополе задержали серийного вораКерчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия