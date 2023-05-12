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Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе
Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе
30-летний житель Севастополя с ножницами и в медицинской маске ограбил офис микрозаймов, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T18:16
2023-05-12T18:16
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 30-летний житель Севастополя с ножницами и в медицинской маске ограбил офис микрозаймов, сообщает пресс-служба полиции города.Происшествия случилось несколько дней назад. По данным ведомства, подозреваемый в медицинской маске и кепке вечером зашел в офис кредитного учреждения, стал угрожать его сотруднице ножницами и потребовал передать ему выручку из кассы. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала два конверта, в которых находились 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан полицейскими при силовой поддержке спецназа на улице в одном из дворов города.Теперь фигурант предстанет перед судом за разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 летВ Севастополе задержали серийного вораКерчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия
Налетчик с ножницами напал на офис микрозаймов в Севастополе

МВД: Житель Севастополя совершил разбойное нападение на офис микрозаймов

18:16 12.05.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе задержали налетчика, напавшего на офис микрозаймов
В Севастополе задержали налетчика, напавшего на офис микрозаймов
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 30-летний житель Севастополя с ножницами и в медицинской маске ограбил офис микрозаймов, сообщает пресс-служба полиции города.
Происшествия случилось несколько дней назад. По данным ведомства, подозреваемый в медицинской маске и кепке вечером зашел в офис кредитного учреждения, стал угрожать его сотруднице ножницами и потребовал передать ему выручку из кассы. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала два конверта, в которых находились 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан полицейскими при силовой поддержке спецназа на улице в одном из дворов города.
"Задержанный мужчина сначала отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре признался и пояснил, что после произошедшего выкинул головной убор и маску, а также орудие преступления – ножницы. На похищенные деньги купил продукты", – уточнили в полиции.
Теперь фигурант предстанет перед судом за разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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