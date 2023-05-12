https://crimea.ria.ru/20230512/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-maya-1128698856.html

Главные события и заявления дня: 12 мая

Главные события и заявления дня: 12 мая - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Главные события и заявления дня: 12 мая

Армия Россия подавила попытку наступления ВСУ в Донбассе. Трое жители Перми устроили фейковые сборы на нужды армии. Медведев заявил, что мир оказался на пороге... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T21:46

2023-05-12T21:46

2023-05-12T21:46

главное за день

памятники героям сво в крыму

украина

турция

выборы президента турции

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Армия Россия подавила попытку наступления ВСУ в Донбассе. Трое жители Перми устроили фейковые сборы на нужды армии. Медведев заявил, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. В Японии очередное землетрясение. МИД отреагировал на передачу Украине британский ракет дальнего действия. Эксперты обсуждают предстоящие выборы в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка наступления ВСУ в ДонбассеВнимание всей страны в эти дни прикованы к событиям в прифронтовой полосе. 11 мая ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России."На Соледарском тактическом направлении Киев вчера провел наступление на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров", - сказано в сообщении оборонного ведомства.По данным военных, украинские войска предприняли 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. ВСУ понесли колоссальные потери: более тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов.Фейковые сборы для участников СВОПока одни россияне сражаются с врагом, другие пытаются на этом заработать. Полицейские задержали трех жителей Перми, организовавших фейковые сборы на нужды армии от имени главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян."Они подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.На пороге третьей мировойЗапад подталкивает мир к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей, заявил сегодня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Американские и европейские союзники усиленно накачивают Украину летальным оружием всех видов, напомнил он. Западные заказчики поощряют террор в пограничных областях России, совершение диверсий и политических убийств, что ведет мир к глобальной катастрофе.Британские ракеты для КиеваРешение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз. Об этом говорится в заявлении МИД РФ."Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", - констатировали в министерстве.Эксперты обсуждают президентские выборы в ТурцииШансы оппозиции на победу в предвыборной гонке невелики, по мнению ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, Алексея Образцова. С высокой долей вероятности новым президентом станет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, а протесты оппозиции по этому поводу вряд ли выльются в успешную попытку "цветной революции"."Максимум, чего может добиться оппозиция – второго тура. Собственно говоря, на это она и ставит, потому что предполагает, что те избиратели, которые голосовали за непрошедших во второй тур кандидатов, просто проголосуют против Эрдогана, что на самом деле не факт", – сказал эксперт.В случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут, поскольку новое правительство будет сконцентрировано в первую очередь на внутренней политической и экономической повестке, считает доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.Японию снова трясетВ Японии 8 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,2 балла. Разрушено несколько зданий, ученые предупреждают об угрозе оползней и камнепадов.Толчки фиксировали в городах Кисарадзу и Кимицу, и более слабые - магнитудой до 4 баллов - на обширной территории региона Канто, включая Токио и Канагаву.

https://crimea.ria.ru/20230512/razgrom-ukreprayona-vsu-kak-byut-rossiyskietyulpany-1128694642.html

https://crimea.ria.ru/20230512/zaderzhan-za-gosizmenu--zhitel-kryma-peredaval-dannye-o-voennoy-tekhnike-1128688809.html

https://crimea.ria.ru/20230512/kreml-otvetil-na-slova-o-vmeshatelstve-v-vybory-v-turtsii-1128687359.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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