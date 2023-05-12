https://crimea.ria.ru/20230512/troikh-permyakov-zaderzhali-za-feykovye-sbory-dlya-uchastnikov-svo-1128677883.html
Троих пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО
Троих пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Троих пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО
Полицейские задержали трех жителей Перми по подозрению в хищении денег граждан, которые хотели помочь участникам спецоперации, фейковые сборы были организованы... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T09:28
2023-05-12T09:28
2023-05-12T09:28
маргарита симоньян
сво
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
пермь
россия
новости
мошенничество
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Полицейские задержали трех жителей Перми по подозрению в хищении денег граждан, которые хотели помочь участникам спецоперации, фейковые сборы были организованы якобы от имени главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД, в одном из мессенджеров было создано несколько каналов, которые велись якобы от имени Маргариты Симоньян. При этом число их подписчиков превысило 100 тысяч. По предварительным данным, злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались."После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории Перми. По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов РФ. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей", - уточнили в МВД.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных, личности потерпевших и причиненный им ущерб, подытожила Ирина Волк.Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников СВО. После задержания подозреваемых она поблагодарила правоохранителей и в очередной раз призвала подписчиков быть бдительными и не вестись на фейковые каналы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничествоУловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близкихФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, сво, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), пермь, россия, новости, мошенничество, общество
Троих пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО
МВД: троих пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО якобы от лица Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Полицейские задержали трех жителей Перми по подозрению в хищении денег граждан, которые хотели помочь участникам спецоперации, фейковые сборы были организованы якобы от имени главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Они подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции", - приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства.
По данным МВД, в одном из мессенджеров было создано несколько каналов, которые велись якобы от имени Маргариты Симоньян. При этом число их подписчиков превысило 100 тысяч. По предварительным данным, злоумышленники размещали в них сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались.
"После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории Перми. По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов РФ. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей", - уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных, личности потерпевших и причиненный им ущерб, подытожила Ирина Волк.
Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале неоднократно предупреждала, что не ведет никаких сборов на нужды участников СВО. После задержания подозреваемых она поблагодарила правоохранителей и в очередной раз призвала подписчиков быть бдительными
и не вестись на фейковые каналы.
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