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ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ
ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ
В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на управление ФСБ... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T16:42
2023-04-26T16:43
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
москва
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
мошенничество
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на управление ФСБ сообщает РИА Новости."УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с городским управлением МВД России пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших call-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", — говорится в сообщении.Злоумышленники представлялись российскими силовиками и работниками финансовых учреждений, и обманом вынуждали людей переводить деньги на указанные ими банковские карты. В дальнейшем полученные средства обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и анонимно переводились на счета получателей на Украине.В ФСБ уточнили, что эти call-центры специализировались на преступлениях против людей, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступлений и круг причастных лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Спонсор ВСУ задержан в Запорожской областиТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, москва, происшествия, всу (вооруженные силы украины), мошенничество, общество, новости
ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ

ФСБ в Москве накрыла работавших на ВСУ телефонных мошенников

16:42 26.04.2023 (обновлено: 16:43 26.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на управление ФСБ сообщает РИА Новости.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с городским управлением МВД России пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших call-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
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"В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона", — уточнили в ведомстве.
В ФСБ уточнили, что эти call-центры специализировались на преступлениях против людей, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияМоскваПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)МошенничествоОбществоНовости
 
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