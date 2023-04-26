https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-zaderzhala-telefonnykh-moshennikov-za-rabotu-na-vsu-1128379162.html

ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ

ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023

ФСБ задержала телефонных мошенников за работу на ВСУ

В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на управление ФСБ... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T16:42

2023-04-26T16:42

2023-04-26T16:43

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

москва

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

мошенничество

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Москве силовики пресекли деятельность мошеннических call-центров, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на управление ФСБ сообщает РИА Новости."УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с городским управлением МВД России пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших call-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", — говорится в сообщении.Злоумышленники представлялись российскими силовиками и работниками финансовых учреждений, и обманом вынуждали людей переводить деньги на указанные ими банковские карты. В дальнейшем полученные средства обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и анонимно переводились на счета получателей на Украине.В ФСБ уточнили, что эти call-центры специализировались на преступлениях против людей, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступлений и круг причастных лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Спонсор ВСУ задержан в Запорожской областиТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230411/sponsiroval-vsu-na-zhitelya-khabarovska-zaveli-delo-o-gosizmene-1128109174.html

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2023

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, москва, происшествия, всу (вооруженные силы украины), мошенничество, общество, новости