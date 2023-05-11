https://crimea.ria.ru/20230511/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu--chto-izmenilos-za-sutki-1128655238.html

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждены 40 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 31 человека.

2023-05-11T11:33

2023-05-11T11:33

2023-05-11T11:24

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Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 653 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 942 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 70 человек, за весь период – 209 209", - сообщается на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 429.Сводка по СевастополюВ городе заболели еще 10 человек, смертельных случаев нет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписан с выздоровлением 21 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 670 человек, выздоровели – 98 984. Скончались за весь период 2 597.Сводка по РоссииВ России выявлено 2 344 новых случая заболевания, умерли за сутки 28 человек. В медучреждения страны госпитализированы 909 человек. Это на 223,5% больше показателя прошлых суток."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 64 регионах, снижение - в 11 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 4 985 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 10 маяCOVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗCOVID-19 больше не пандемия

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

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