https://crimea.ria.ru/20230506/metrovye-volny-i-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-6-maya-1128573829.html

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая

В субботу, 6 мая, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующего штормового предупреждения по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T10:46

2023-05-06T10:46

2023-05-06T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В субботу, 6 мая, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующего штормового предупреждения по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Трафик Керченской переправыС момента запуска морского сообщение через Керченский пролив паромы выполнили 3 558 рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 142 715 пассажиров, 114 797 единиц автотранспорта и 14 584 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.Погода и ограниченияВ субботу в проливе сохраняется ветряная погода, высота волн достигает метра, однако это не влияет на сообщение.В пятницу, 5 мая в очереди на паромы со стороны Краснодарского края находились 148 автомобилей. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Со стороны Кубани действуют ограничения по грузам. На паромах в Крым переправляют исключительно грузовики с приоритетной продукцией. В случае, если перевозимый груз не является приоритетным, водителям рекомендовано выстраивать маршрут через новые российские территории.Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоНа Керченской переправе скопилась большая очередьКрым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое

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https://crimea.ria.ru/20230504/gruzoviki-na-krymskom-mostu-vlasti-prorabatyvayut-varianty-1128542985.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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