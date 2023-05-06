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Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая
В субботу, 6 мая, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующего штормового предупреждения по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T10:46
2023-05-06T10:46
2023-05-06T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В субботу, 6 мая, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующего штормового предупреждения по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Трафик Керченской переправыС момента запуска морского сообщение через Керченский пролив паромы выполнили 3 558 рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 142 715 пассажиров, 114 797 единиц автотранспорта и 14 584 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.Погода и ограниченияВ субботу в проливе сохраняется ветряная погода, высота волн достигает метра, однако это не влияет на сообщение.В пятницу, 5 мая в очереди на паромы со стороны Краснодарского края находились 148 автомобилей. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.Со стороны Кубани действуют ограничения по грузам. На паромах в Крым переправляют исключительно грузовики с приоритетной продукцией. В случае, если перевозимый груз не является приоритетным, водителям рекомендовано выстраивать маршрут через новые российские территории.Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоНа Керченской переправе скопилась большая очередьКрым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
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Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа 6 мая
Керченская паромная переправа 6 мая работает в штатном режиме
10:46 06.05.2023 (обновлено: 10:47 06.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В субботу, 6 мая, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующего штормового предупреждения по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Трафик Керченской переправы
С момента запуска морского сообщение через Керченский пролив паромы выполнили 3 558 рейсов в обе стороны.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 142 715 пассажиров, 114 797 единиц автотранспорта и 14 584 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Погода и ограничения
В субботу в проливе сохраняется ветряная погода, высота волн достигает метра, однако это не влияет на сообщение.
"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, во второй половине дня порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +20…22, температура воды в море +15…16 градусов", - добавили в Минтрансе.
В пятницу, 5 мая в очереди на паромы
со стороны Краснодарского края находились 148 автомобилей. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Со стороны Кубани действуют ограничения по грузам. На паромах в Крым переправляют исключительно грузовики с приоритетной продукцией. В случае, если перевозимый груз не является приоритетным, водителям рекомендовано выстраивать маршрут через новые российские территории.
Со стороны полуострова на материковую часть России пропускают транспорт с любыми грузами.
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