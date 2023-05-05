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В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу
В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу
В ближайшие несколько суток в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T00:01
2023-05-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе в пятницу сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6...+8, а днем воздух будет прогрет до +20...+22 градусов.В Севастополе установится малооблачная погода. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19.В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность, но осадков не прогнозируется, ночью +9… +11, днем воздух нагреется до +18… +20 градусов.В Евпатории также не обойдется без переменной облачность, сухо. Ночью +8…+10, днем +18…+20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, общество, крымский гидрометцентр
В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 5 мая

00:01 05.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сирени в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, температура воздуха ночью +5…+8 градусов, на побережье до +13; днем +19…+22 градусов, в горах +12…+15°", - рассказали в гидрометцентре.
В Симферополе в пятницу сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6...+8, а днем воздух будет прогрет до +20...+22 градусов.
В Севастополе установится малооблачная погода. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19.
В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность, но осадков не прогнозируется, ночью +9… +11, днем воздух нагреется до +18… +20 градусов.
В Евпатории также не обойдется без переменной облачность, сухо. Ночью +8…+10, днем +18…+20 градусов.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакОбществоКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
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