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В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу

В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу

В ближайшие несколько суток в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T00:01

2023-05-05T00:01

2023-05-05T00:01

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе в пятницу сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6...+8, а днем воздух будет прогрет до +20...+22 градусов.В Севастополе установится малооблачная погода. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19.В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии ожидается переменная облачность, но осадков не прогнозируется, ночью +9… +11, днем воздух нагреется до +18… +20 градусов.В Евпатории также не обойдется без переменной облачность, сухо. Ночью +8…+10, днем +18…+20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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