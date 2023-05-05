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Симферополь сковали пробки - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Симферополь сковали пробки
Симферополь сковали пробки - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Симферополь сковали пробки
Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T18:00
2023-05-05T18:00
ситуация на дорогах крыма
симферополь
пробки в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов.Так, пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Козлова, Потемкинская, Ленина, Александра Невского, Павленко, Троллейбусная, Гоголя, Глинки, Кечкеметская. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Толстого, Гоголя, Калинина, Ялтинская, Маяковского, Объездная, Гагарина. Здесь дороги "горят" красным цветом.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаСимферополь встал в 9-балльных пробкахВ Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, пробки в симферополе, транспорт, крым, новости крыма, общество
Симферополь сковали пробки

Дороги Симферополя в пятницу вечером парализовали 8-балльные пробки

18:00 05.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваПробки в районе гостиницы "Москва" в Симферополе
Пробки в районе гостиницы Москва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов.
Так, пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Козлова, Потемкинская, Ленина, Александра Невского, Павленко, Троллейбусная, Гоголя, Глинки, Кечкеметская. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет.
"Стоят" также улицы Толстого, Гоголя, Калинина, Ялтинская, Маяковского, Объездная, Гагарина. Здесь дороги "горят" красным цветом.
Осложнила дорожную обстановку и авария. Онлайн-сервис сообщает, что ДТП произошло на Евпаторийском шоссе, из-за чего образовался серьезный затор. Скорость проезда этого участка минимальная. Водителям следует учитывать это при планировании поездок по городу.
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