https://crimea.ria.ru/20230505/simferopol-skovali-probki-1128566438.html

Симферополь сковали пробки

Симферополь сковали пробки - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Симферополь сковали пробки

Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T18:00

2023-05-05T18:00

2023-05-05T18:00

ситуация на дорогах крыма

симферополь

пробки в симферополе

транспорт

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0e/1120854743_0:333:1800:1346_1920x0_80_0_0_82d2374084fc098de4a34957b2d4528e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу вечером. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов.Так, пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Козлова, Потемкинская, Ленина, Александра Невского, Павленко, Троллейбусная, Гоголя, Глинки, Кечкеметская. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Толстого, Гоголя, Калинина, Ялтинская, Маяковского, Объездная, Гагарина. Здесь дороги "горят" красным цветом.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаСимферополь встал в 9-балльных пробкахВ Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, пробки в симферополе, транспорт, крым, новости крыма, общество