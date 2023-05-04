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В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии
В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T16:38
2023-05-04T16:38
севастополь
михаил развожаев
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
патриотическое воспитание
общество
подвиги героев
новости крыма
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня на мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов красной армии, погибших за наш город в Великую Отечественную войну", - написал он в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в этом году удалось установить имя только одного человека - это связист, красноармеец Федор Иванович Криворак 1919 года рождения. Он был уроженцем Орловской области, погиб на Мекензиевых горах.Развожаев напомнил, что ежегодно в канун Дня Победы на полях сражений Великой Отечественной войны открываются поисковые "Вахты Памяти". Сейчас на боевых рубежах Севастополя ведут работу отряды "Память", "Балаклавец", "Бриз" и другие поисковики из Архангельска, Москвы, Кировской и Брянской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан."В Севастополе всегда умели помнить, всегда умели чтить и всегда умели быть благодарными - защитникам Отечества, защитникам города", - заключил Развожаев.Ранее на месте концентрационного лагеря "Картофельный городок" в Симферополе открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых именНе допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистовВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
https://crimea.ria.ru/20230408/soldat-vernetsya-domoy-iz-kryma-peredali-ostanki-boytsa-na-rodinu-1128063202.html
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севастополь, михаил развожаев, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, патриотическое воспитание, общество, подвиги героев, новости крыма, день победы, 78-я годовщина великой победы
В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии

В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии

16:38 04.05.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня на мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов красной армии, погибших за наш город в Великую Отечественную войну", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, в этом году удалось установить имя только одного человека - это связист, красноармеец Федор Иванович Криворак 1919 года рождения. Он был уроженцем Орловской области, погиб на Мекензиевых горах.
© Telegram Михаил РазвожаевУстановленный боец – связист Федор Иванович Криворак
Установленный боец – связист Федор Иванович Криворак
© Telegram Михаил Развожаев
Установленный боец – связист Федор Иванович Криворак
Развожаев напомнил, что ежегодно в канун Дня Победы на полях сражений Великой Отечественной войны открываются поисковые "Вахты Памяти". Сейчас на боевых рубежах Севастополя ведут работу отряды "Память", "Балаклавец", "Бриз" и другие поисковики из Архангельска, Москвы, Кировской и Брянской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан.
"В Севастополе всегда умели помнить, всегда умели чтить и всегда умели быть благодарными - защитникам Отечества, защитникам города", - заключил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
1 из 3
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
2 из 3
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
В Севастополе перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
3 из 3
В Севастополе перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 3
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
В Севастополе перезахоронили останки 193 солдат Красной армии
© Telegram Михаил Развожаев
Ранее на месте концентрационного лагеря "Картофельный городок" в Симферополе открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.
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СевастопольМихаил РазвожаевИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаПатриотическое воспитаниеОбществоПодвиги героевНовости КрымаДень Победы78-я годовщина Великой Победы
 
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