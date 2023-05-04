https://crimea.ria.ru/20230504/v-sevastopole-perezakhoronili-ostanki-193-boytsov-krasnoy-armii-1128538392.html

В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии

В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии

В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T16:38

2023-05-04T16:38

2023-05-04T16:38

севастополь

михаил развожаев

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня на мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов красной армии, погибших за наш город в Великую Отечественную войну", - написал он в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в этом году удалось установить имя только одного человека - это связист, красноармеец Федор Иванович Криворак 1919 года рождения. Он был уроженцем Орловской области, погиб на Мекензиевых горах.Развожаев напомнил, что ежегодно в канун Дня Победы на полях сражений Великой Отечественной войны открываются поисковые "Вахты Памяти". Сейчас на боевых рубежах Севастополя ведут работу отряды "Память", "Балаклавец", "Бриз" и другие поисковики из Архангельска, Москвы, Кировской и Брянской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан."В Севастополе всегда умели помнить, всегда умели чтить и всегда умели быть благодарными - защитникам Отечества, защитникам города", - заключил Развожаев.Ранее на месте концентрационного лагеря "Картофельный городок" в Симферополе открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых именНе допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистовВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя

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севастополь

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