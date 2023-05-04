СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня на мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов красной армии, погибших за наш город в Великую Отечественную войну", - написал он в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в этом году удалось установить имя только одного человека - это связист, красноармеец Федор Иванович Криворак 1919 года рождения. Он был уроженцем Орловской области, погиб на Мекензиевых горах.Развожаев напомнил, что ежегодно в канун Дня Победы на полях сражений Великой Отечественной войны открываются поисковые "Вахты Памяти". Сейчас на боевых рубежах Севастополя ведут работу отряды "Память", "Балаклавец", "Бриз" и другие поисковики из Архангельска, Москвы, Кировской и Брянской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан."В Севастополе всегда умели помнить, всегда умели чтить и всегда умели быть благодарными - защитникам Отечества, защитникам города", - заключил Развожаев.Ранее на месте концентрационного лагеря "Картофельный городок" в Симферополе открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых именНе допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистовВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
севастополь, михаил развожаев, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, патриотическое воспитание, общество, подвиги героев, новости крыма, день победы, 78-я годовщина великой победы
В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии
В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 193 солдат Красной армии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня на мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи с воинскими почестями перезахоронили останки 193 бойцов красной армии, погибших за наш город в Великую Отечественную войну", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в этом году удалось установить имя только одного человека - это связист, красноармеец Федор Иванович Криворак 1919 года рождения. Он был уроженцем Орловской области, погиб на Мекензиевых горах.
Установленный боец – связист Федор Иванович Криворак
Развожаев напомнил, что ежегодно в канун Дня Победы на полях сражений Великой Отечественной войны открываются поисковые "Вахты Памяти". Сейчас на боевых рубежах Севастополя ведут работу отряды "Память", "Балаклавец", "Бриз" и другие поисковики из Архангельска, Москвы, Кировской и Брянской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан.
"В Севастополе всегда умели помнить, всегда умели чтить и всегда умели быть благодарными - защитникам Отечества, защитникам города", - заключил Развожаев.
Ранее на месте концентрационного лагеря "Картофельный городок" в Симферополе открыли мемориальный сквер. В память о тех, кто выжил — и тех, кто погиб мучительной смертью. За все время существования "Картофельного городка, в 1941-1943 годах, через него прошло около 140 тысяч человек.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601