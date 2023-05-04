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Работа Керченской паромной переправы: ситуация на 4 мая

Работа Керченской паромной переправы: ситуация на 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Работа Керченской паромной переправы: ситуация на 4 мая

Керченская паромная переправа в четверг, 4 мая, работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-05-04T09:42

2023-05-04T09:42

2023-05-04T09:42

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Погода в Керченском проливе"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 мая ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +17...19, температура воды в море +14...15 градусов", – говорится в Telegram-канале министерства.Поскольку работа паромов зависит от погодных условий, водителей просят заранее уточнять актуальную информацию при планировании поездок через Керченский пролив.Трафик Керченской морской переправыС начала возобновления работы переправы в ночь на 9 октября паромы выполнили 3 523 рейсов в обе стороны."В общей сложности через пролив перевезено 141 094 пассажира, 113 500 единиц автотранспорта и 14 482 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.Со стороны Кубани продолжают действовать ограничения по грузам. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые авто с приоритетной продукцией. Водителям, чей груз не включен в список приоритетных, рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. Со стороны полуострова на материковую часть России пускают авто с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четвергПроехать Крымский мост стало прощеКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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