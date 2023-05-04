https://crimea.ria.ru/20230504/v-krymu-teplo-i-solnechno---prognoz-na-chetverg-1128512130.html

В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг

В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг

В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, однако в некоторых районах в ночное время все еще возможны заморозки на почве, сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T00:01

2023-05-04T00:01

2023-05-04T00:01

крым

погода

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крымская погода

крымский гидрометцентр

общество

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, однако в некоторых районах в ночное время все еще возможны заморозки на почве, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +18...20.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем до 19 градусов тепла.В Евпатории погода аналогичная, ночью - на два градуса прохладнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230503/zamorozki-idut-v-krym-1128504774.html

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алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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