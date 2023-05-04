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В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг
В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг
В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, однако в некоторых районах в ночное время все еще возможны заморозки на почве, сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, однако в некоторых районах в ночное время все еще возможны заморозки на почве, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +18...20.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем до 19 градусов тепла.В Евпатории погода аналогичная, ночью - на два градуса прохладнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуЖдать ли потепления в Крыму на майских праздникахКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230503/zamorozki-idut-v-krym-1128504774.html
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РИА Новости Крым
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В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг

Прогноз погоды для Крыма на четверг, 4 мая

00:01 04.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на горы в Ялте
Вид на горы в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится солнечная и сухая погода, однако в некоторых районах в ночное время все еще возможны заморозки на почве, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на побережье до +11, в степных и предгорных районах на поверхности почвы сохранятся заморозки до -2, днем +17…22, в горах +10..15 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +18...20.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +9...11, днем до 19 градусов тепла.
В Евпатории погода аналогичная, ночью - на два градуса прохладнее.
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КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрОбществоЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияСимферопольСевастополь
 
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00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
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